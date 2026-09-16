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آیین گرامیداشت یاد وخاطره شهدای جنگ رمضان در روستای بابا نظر از توابع بخش تخت سلیمان تکاب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بخشدار بخش تخت سلیمان در یادواره شهدای جنگ رمضان روستای بابا نظر از توابع بخش تخت سلیمان گفت: شهدای والا مقام با ایثار و جانفشانی و با خون خود ضامن انقلاب و رهبری در جامعه شدند.
ابوالحسن فتاحی افزود: وظیفه مسؤلان نهادینه کردن ایده و تفکر شهدا و راه خطیر آنان در جامعه است.تبلور یاد و نام شهدا مایه استحکام نظام و عزت جامعه است و زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا قطعا کمتر از خود شهادت نیست.
بخشدار تخت سلیمان گفت: خدمتی که شهدا به جامعه ما و وحدت و آرامش آن انجام دادهاند الگویی است برای مسؤلان تا در سایه خون شهدا بر انسجام و وحدت در جامعه افزوده و خادم واقعی ملت باشند.
وی گفت: ثمره خون شهدا و رهبری حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب دسیسه دشمنان را نقش بر آب ساخته و موجب تقویت و تحکیم نظام شده است.
تقی لو معاون سیاسی نمایندگی سپاه شهدای استان دیگر سخنران این یادواره گفت: ثمره خون شهدا ایستادگی مردم در صحنه و عقب راندن دشمن است.بصیرت مردم و ایستادگی و ایثار آنان تداوم عزت ایران اسلامی را رقم زده است.
وی گفت: پیروی از رهبری، ایستادگی در مقابل زیاده خواهیهای دشمنان و تقدیم شهدا از جلوههای ایران امام حسینی و ملت شهادت است.
شهرستان تکاب در جریان جنگ رمضان ۵ شهید سرافراز تقدیم عزت ایران اسلامی کرده است.