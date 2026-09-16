به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بخشدار بخش تخت سلیمان در یادواره شهدای جنگ رمضان روستای بابا نظر از توابع بخش تخت سلیمان گفت: شهدای والا مقام با ایثار و جانفشانی و با خون خود ضامن انقلاب و رهبری در جامعه شدند.

ابوالحسن فتاحی افزود: وظیفه مسؤلان نهادینه کردن ایده و تفکر شهدا و راه خطیر آنان در جامعه است.تبلور یاد و نام شهدا مایه استحکام نظام و عزت جامعه است و زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا قطعا کمتر از خود شهادت نیست.

بخشدار تخت سلیمان گفت: خدمتی که شهدا به جامعه ما و وحدت و آرامش آن انجام داده‌اند الگویی است برای مسؤلان تا در سایه خون شهدا بر انسجام و وحدت در جامعه افزوده و خادم واقعی ملت باشند.

وی گفت: ثمره خون شهدا و رهبری حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب دسیسه دشمنان را نقش بر آب ساخته و موجب تقویت و تحکیم نظام شده است.

تقی لو معاون سیاسی نمایندگی سپاه شهدای استان دیگر سخنران این یادواره گفت: ثمره خون شهدا ایستادگی مردم در صحنه و عقب راندن دشمن است.بصیرت مردم و ایستادگی و ایثار آنان تداوم عزت ایران اسلامی را رقم زده است.

وی گفت: پیروی از رهبری، ایستادگی در مقابل زیاده خواهی‌های دشمنان و تقدیم شهدا از جلوه‌های ایران امام حسینی و ملت شهادت است.

شهرستان تکاب در جریان جنگ رمضان ۵ شهید سرافراز تقدیم عزت ایران اسلامی کرده است.