

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی‌اصغر عباس‌زاده گفت: در این مدت یک میلیون و ۳۸۲ هزار تن کالا از گمرکات تبریز، سهلان، جلفا، نوردوز، بناب و مراغه صادر شده که از نظر وزن نیز ۶ درصد افزایش داشته است.



وی افزود: چدن، آهن و فولاد، مس و مصنوعات مسی، محصولات پتروشیمی و پلاستیکی، سوخت‌های معدنی، قیر و میوه‌های خوراکی، عمده کالاهای صادراتی بودند که بیشتر به ترکیه، عراق، ارمنستان، افغانستان و گرجستان صادر شدند.



ناظر گمرکات آذربایجان شرقی همچنین گفت: در این مدت ۲۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۵۱۰ میلیون دلار وارد استان شد که ارزش واردات ۲ درصد کاهش و وزن آن ۲۰ درصد افزایش داشته است.



ماشین‌آلات و قطعات مکانیکی، وسایل نقلیه زمینی، محصولات پتروشیمی و پلاستیکی و قطعات منفصله ماشین‌آلات، از عمده کالاهای وارداتی بودند که بیشتر از ترکیه، امارات، چین، آلمان و روسیه وارد شدند.