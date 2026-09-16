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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از تشدید نظارتهای ترافیکی در روزهای پایانی شهریور و همزمان با افزایش سفرهای تابستانی و خرید ملزومات مدارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ فتحالله نصیریان گفت: با نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان و افزایش خرید نوشت افزار و ملزومات مدارس، بار ترافیکی در هسته مرکزی شهرها افزایش یافته است.
وی افزود: مأموران پلیس راهور در معابر پرتردد و محدوده مراکز خرید حضور فعال دارند و روانسازی ترافیک و جلوگیری از ایجاد گرههای ترافیکی را دنبال میکنند.
رئیس پلیس راهور گیلان از رانندگان خواست از توقفهای غیرمجاز و پارک دوبل بهویژه در اطراف مراکز خرید خودداری کرده و با رعایت قوانین، پلیس را در مدیریت ترافیک و کاهش حوادث یاری کنند.