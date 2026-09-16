به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ فتح‌الله نصیریان گفت: با نزدیک شدن به روز‌های پایانی تابستان و افزایش خرید نوشت افزار و ملزومات مدارس، بار ترافیکی در هسته مرکزی شهر‌ها افزایش یافته است.

وی افزود: مأموران پلیس راهور در معابر پرتردد و محدوده مراکز خرید حضور فعال دارند و روان‌سازی ترافیک و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی را دنبال می‌کنند.

رئیس پلیس راهور گیلان از رانندگان خواست از توقف‌های غیرمجاز و پارک دوبل به‌ویژه در اطراف مراکز خرید خودداری کرده و با رعایت قوانین، پلیس را در مدیریت ترافیک و کاهش حوادث یاری کنند.