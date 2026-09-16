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مشاور وزیر علوم و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی گفت: برگزاری آزمون عملی رشته علوم ورزشی با وجود همه مشکلات و شرایط جنگی کشور نشان دهنده این واقعیت است که روحیه سرزندگی همراه با امید در دانشگاه به نمایندگی از کشور با قوت و قدرت در جریان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر سیداحمدرضا خضری در آیین آغاز آزمون عملی داوطلبان رشته علوم ورزشی گفت: امسال همگی تلاش میکنیم، تا سال تحصیلی جدید را با آمادگی و قدرت آغاز کنیم و به دنیا نشان دهیم که کشور ما ایران همیشه زنده بوده است و زنده خواهد ماند.
مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی همچنین با اشاره به برگزاری این آزمون در شرایط خاص کشور، گفت: برگزاری این آزمون با وجود همه مشکلات و شرایط جنگی کشور نشان دهنده این واقعیت است که روحیه سرزندگی همراه با امید در دانشگاه به نمایندگی از کشور با قوت و قدرت در جریان است.
وی در ادامه خطاب به داوطلبان گفت: آرزو میکنم داوطلبان عزیز با تکیه بر هوش، توانایی و تلاش خود در این آزمون شرکت کنند و این «هفتخان» را که برگرفته از ادبیات ارزشمند و فرهنگ غنی ایرانی است، با قوت و قدرت پشت سر بگذارند.
مشاور وزیر علوم با تأکید بر ضرورت رعایت اصول انسانی، اخلاقی، قانونی و علمی در فرآیند برگزاری آزمون، گفت: امیدوارم همکاران عزیزمان نیز در فرایند برگزاری آزمون، با رعایت اصول انسانی، اخلاقی، قانونی و علمی، شرایطی عادلانه و منصفانه برای همه داوطلبان فراهم کنند تا شایستهترین افراد، بر اساس توانمندیهایشان، فرصت ورود به دانشگاه را پیدا کنند و به حق خود برسند.
وی ابراز امیدواری کرد داوطلبان، این مرحله مهم از فرآیند پذیرش را با موفقیت پشت سر بگذارند و با رعایت اخلاق و منش پهلوانی، الگوهای عملی و سرمایههای اخلاقی کشور را الگوی خود قرار دهند و خود در آینده به سرمایههای ارزشمند، اخلاقی، علمی و انسانی کشور تبدیل شوند.
خضری با قدردانی از تلاشهای همه عوامل و دست اندرکاران برگزاری آزمون اظهار داشت: تلاش صادقانه و شبانهروزی رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، سازمان دانشجویان، وزارت علوم و همه عزیزانی که به عنوان ناظر و همراه، برای برگزاری هرچه بهتر این آزمون در اینجا حضور دارند، قابل تقدیر و ستایش است.
در پایان این آیین، دکتر سیداحمدرضا خضری، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی، با حضور مسئولان و دستاندرکاران، زنگ آغاز آزمون عملی رشته علوم ورزشی را نواخت و بهصورت رسمی آغاز فرآیند برگزاری این آزمون در ۲۶ حوزه کشور را اعلام کرد.
گفتنی است؛ آزمون عملی داوطلبان رشته علوم ورزشی در ۲۶ حوزه کشور برگزار میشود و داوطلبان در این مرحله از فرآیند پذیرش، بر اساس شاخصها و مؤلفههای تخصصی تعیینشده مورد ارزیابی قرار میگیرند.
در این آیین، دکتر سیدمحمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، دکتر فریبا محمدی، رئیس پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی، دکتر مهرعلی بارانچشمه، رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، دکتر مصطفی زارعی، مدیرکل تربیتبدنی سازمان امور دانشجویان، نمایندگان سازمان سنجش آموزش کشور، ناظران و جمعی از مدیران و عوامل اجرایی حضور داشتند.