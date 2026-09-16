پخش زنده
امروز: -
دومین مانور فصلی سراسری کنترل واحدهای عرضه آفتکشهای کشاورزی و نظارت بر واحدهای تحت کنترل قرنطینه گیاهی با هدف مقابله با عرضه نهادههای غیرمجاز و ارتقای امنیت غذایی در سراسر کشور اجرا شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، دومین مانور فصلی سراسری کنترل واحدهای عرضه آفتکشهای کشاورزی و نظارت بر واحدهای تحت کنترل عوامل قرنطینه گیاهی در سال ۱۴۰۵، با شعار «پایش آفتکشها، نظارتهای قرنطینهای، کشاورزی ایمن، امنیت غذایی» طی روزهای ۲۴ تا ۲۵ شهریورماه در سراسر کشور برگزار شد.
این مانور با هدف تقویت نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی، صیانت از حقوق عامه و مقابله با عرضه آفتکشهای غیرمجاز و محصولات فاقد استانداردهای لازم اجرا شد.
در این طرح، اکیپهای مشترک با محوریت مدیریتهای حفظ نباتات استانها و با مشارکت نمایندگان حراست، بازرسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اتاق اصناف کشاورزی و اداره صنعت، معدن و تجارت از واحدهای عرضه و توزیع نهادههای کشاورزی بازدید کردند.
همچنین نمایندگان دستگاههای انتظامی و نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن نیز در اجرای این طرح مشارکت داشتند.
شناسایی و توقیف آفتکشهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و تاریخمصرفگذشته و همچنین بررسی وضعیت واحدهای تحت کنترل قرنطینه گیاهی از محورهای اصلی این مانور بود و با واحدهای متخلف مطابق ضوابط و مقررات برخورد شد.
اجرای این مانور در راستای استمرار نظارت بر بازار نهادههای کشاورزی و کاهش مخاطرات ناشی از مصرف آفتکشهای غیرمجاز، در نهایت با هدف حمایت از تولید محصولات سالم و ارتقای امنیت غذایی انجام شد.