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مدیر آموزش و پرورش شهرستان جیرفت گفت: چهار مدیر شهریه بگیر در این شهرستان لغو ابلاغ شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان جیرفت گفت: چهار مدیر شهریه بگیر در جیرفت لغو ابلاغ شدند.
مهران سنجری در ادامه افزود : با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید روند نظارتها در جیرفت تا بازگشایی مدارس توسط تیمهای بازرسی آموزش و پرورش جیرفت و اداره کل آموزش و پرورش استان ادامه دارد و بایستی مدیرانمدارس به دستور العملهای ابلاغی توجه کنند و در صورت تخطی با آنها برخورد قانونی خواهد شد.