به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس اعلام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در ادامه اجرای طرح حمایتی دولت از معیشت مردم تحت عنوان کالابرگ الکترونیکی، صبح امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور، حساب سرپرستان خانوارهایی که انتهای کد ملی آن‌ها ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ است، شارژ شد.



اعتبار کالابرگ شهریور ماه به ازای هر نفر یک میلیون تومان است که در حساب سرپرست خانوار شارژ شده است و هموطنان می توانند با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد کالاهای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند.

طبق زمانبندی جدید واریز اعتبار کالابرگ، سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۷ ، ۸ و ۹ است، در تاریخ پنجم مهر، اعتبار کالابرگ خود را دریافت می‌کنند.

به گفته معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این زمانبندی به منظور جلوگیری از ازدحام و مدیریت مراجعات در نظر گرفته شده تا به نوعی موجب توزیع متوازن مراجعات و کاهش تراکم در زمان استفاده از کالابرگ شود.



گفتنی است، سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۰ ، ۱ و ۲ بود به همراه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، پیش از این در تاریخ ۱۵ شهریور اعتبار کالابرگ خود را دریافت کرده‌اند.