به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نمایشگاه، هنرمندانی در بازه سنی ۸ تا ۲۶ سال، مفاهیم مقاومت و دفاع از میهن را در قالب سبک‌های متنوع نقاشی و با نگاهی خلاقانه به تصویر کشیده‌اند. این رویداد هنری که گواهی بر پیوند هنر و اندیشه ایستادگی است، از امروز ۲۳ شهریور تا ۲۸ شهریورماه در سالن نگارخانه هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسلامشهر پذیرای علاقه‌مندان است.