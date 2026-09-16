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نمایشگاه «ایران؛ روایتی از تمدن و ایستادگی در برابر دشمنان» با مشارکت ۳۰ نفر از هنرجویان مؤسسه طلوع هنر در اسلامشهر برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نمایشگاه، هنرمندانی در بازه سنی ۸ تا ۲۶ سال، مفاهیم مقاومت و دفاع از میهن را در قالب سبکهای متنوع نقاشی و با نگاهی خلاقانه به تصویر کشیدهاند. این رویداد هنری که گواهی بر پیوند هنر و اندیشه ایستادگی است، از امروز ۲۳ شهریور تا ۲۸ شهریورماه در سالن نگارخانه هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسلامشهر پذیرای علاقهمندان است.