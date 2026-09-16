

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و با هدف ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و نیکوکاری، جمعیت هلال‌احمر شهرستان ماکو با همراهی و مشارکت خیرین نیک‌اندیش، اقدام به توزیع گوشت نذری میان افراد و خانواده‌های کم‌برخوردار این شهرستان کرد.

در این اقدام، ۲۰ بسته گوشت نذری به ارزش مجموع ۳۰ میلیون تومان تهیه و میان خانواده‌های کم‌برخوردار شهرستان ماکو توزیع شد. ارزش هر بسته گوشت نذری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی ضمن قدردانی از مشارکت خیرین نیک‌اندیش، از تداوم همراهی و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و داوطلبان برای حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار استقبال می‌کند.