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جمعیت هلالاحمر شهرستان ماکو با همراهی و مشارکت خیرین نیکاندیش، اقدام به توزیع گوشت نذری میان افراد و خانوادههای کمبرخوردار این شهرستان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در حمایت از خانوادههای کمبرخوردار و با هدف ترویج فرهنگ نوعدوستی و نیکوکاری، جمعیت هلالاحمر شهرستان ماکو با همراهی و مشارکت خیرین نیکاندیش، اقدام به توزیع گوشت نذری میان افراد و خانوادههای کمبرخوردار این شهرستان کرد.
در این اقدام، ۲۰ بسته گوشت نذری به ارزش مجموع ۳۰ میلیون تومان تهیه و میان خانوادههای کمبرخوردار شهرستان ماکو توزیع شد. ارزش هر بسته گوشت نذری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی ضمن قدردانی از مشارکت خیرین نیکاندیش، از تداوم همراهی و بهرهگیری از ظرفیت خیرین و داوطلبان برای حمایت از خانوادههای کمبرخوردار استقبال میکند.