به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت: در پی وصول گزارشی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت به عنف تلفن همراه در پارک جنگلی این شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی بیان کرد: پس از حضور ماموران انتظامی در محل مشخص شد ۲ سرنشین یک موتورسیکلت با تهدید چاقو، قصد سرقت تلفن همراه شاکی را داشته که با مقاومت وی رو‌به‌رو شده و با ضربات چاقو موفق به سرقت تلفن همراه مالباخته شده‌اند.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۲ برق موفق به شناسایی هر ۲ سارق زورگیر شده که پس از چند ساعت از زمان سرقت، دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه سارقان دستگیر شده در بازجویی صورت گرفته به جرم ارتکابی اقرار کرده‌اند و پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند گفت: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با کسانی که بخواهند این امنیت را به مخاطره بیاندازند برخورد صورت خواهد گرفت.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.