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رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی، معرفی ارقام جدید سازگار با شرایط محیطی از نیازهای اساسی بخش کشاورزی کشور است.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا گلمحمدی در مراسم رونمایی از یک رقم جدید پسته در قم با اشاره به اهمیت محصول پسته در اقتصاد کشاورزی کشور اظهار کرد: پسته یکی از محصولات مهم صادراتی کشور است و بیش از یک و نیم میلیارد دلار صادرات سالانه این محصول، نشاندهنده جایگاه آن در بخش کشاورزی است.
وی افزود: یکی از چالشهای مهم در تولید پسته، فاصله عملکرد میان کشاورزان پیشرو و کشاورزان خردهمالک است که باید با توسعه ارقام جدید، انتقال دانش و استفاده از فناوریهای نوین این فاصله کاهش یابد.
رئیس سازمان تات با بیان اینکه افزایش بهرهوری در واحد سطح از راهکارهای مهم توسعه کشاورزی است، گفت: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان مرجعیت علمی بخش کشاورزی، رویکرد خود را بر حل مسائل، افزایش بهرهوری و انتقال دستاوردهای تحقیقاتی به عرصه تولید قرار داده است.
وی ادامه داد: با توجه به تغییرات اقلیمی، کاهش کیفیت منابع آب و خاک، معرفی ارقام جدید سازگار با شرایط محیطی و دارای عملکرد مناسب، از نیازهای اساسی بخش کشاورزی کشور است.
گلمحمدی با اشاره به ظرفیتهای استان قم در حوزه کشاورزی و فناوری افزود: این استان با وجود وسعت محدود، دارای کشاورزان پیشرو و ظرفیتهای علمی مناسبی است و مرکز تحقیقات قم نیز با حضور شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور میتواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی دانشبنیان ایفا کند.