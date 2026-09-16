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موانع بهداشتی و قرنطینهای صادرات محصولات شیلاتی کشورمان به بازار روسیه برطرف میشود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، در نشست مشترک وحید صالحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور با مسئولان سرویس فدرال نظارت بر دامپزشکی و بهداشت گیاهی روسیه، گامهای نهایی برای گسترش سهم ایران در بازار شیلات این کشور برداشته شد.
در این مذاکرات فشرده، طرفین با تمرکز بر ارتقای مناسبات تجاری و اقتصادی بخش کشاورزی، موانع موجود بر سر راه صادرکنندگان ایرانی را واکاوی کردند. رفع مقررات بازدارنده گمرکی و قرنطینهای و همچنین یکپارچهسازی فرآیندهای بهداشتی میان تهران و مسکو از مهمترین موضوعاتی بود که در دستور کار این نشست قرار گرفت.
یکی از محورهای برجسته این گفتوگوها، افزایش شمار شرکتها و واحدهای فرآوری آبزیان ایرانی دارای مجوز رسمی برای ورود به بازار روسیه بود؛ توافقی که میتواند فضای مناسبی را برای تولیدکنندگان و فعالان شیلاتی کشور جهت ارزآوری بیشتر و دستیابی به بازارهای هدف جدید در منطقه فراهم کند.
همچنین بر اساس هماهنگیهای صورتگرفته، مقرر شد پیگیری اسناد فنی و رفع موانع اجرایی از طریق نشستهای برخط کارشناسی و بهصورت هفتگی و مستمر انجام شود تا بدون اتلاف وقت، تبادل مستندات و دادههای قرنطینهای میان دستگاههای نظارتی دو کشور به سرانجام برسد.
پیشبینی میشود با اجرای این راهکارها و تایید نهایی دستورالعملهای نظارتی مشترک، علاوه بر هموار شدن مسیر صادراتی تجار ایرانی، حجم مبادلات حوزه شیلات و حضور برندهای داخلی در بازار بزرگ روسیه جهش قابل توجهی را تجربه کند.