

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست مشترک با حضور احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد، جواد محجوبی مدیرعامل، جواد منصوری معاون حفاظت و بهره‌برداری، ناصر کامیارفرد مدیر سواحل و رودخانه‌ها و سیدمحمود طباطبایی رئیس گروه مدیریت بحران این شرکت، با هدف هماهنگی برای پیشگیری و آمادگی در برابر سیلاب‌های ناگهانی برگزار شد.

در این نشست بر تشکیل کارگروه مشترک و تعامل برای رفع انسداد و گلوگاه‌های شناسایی‌شده سیلاب، اجرای تفاهم‌نامه سه‌جانبه احداث دیوار ساحلی و ایمن‌سازی رودخانه‌ها و نقش فعال آب منطقه‌ای در برگزاری منظم کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان تأکید شد.

همچنین نظارت مضاعف بر انطباق طرح‌های مدیریت رواناب با طرح‌های مسکن استان از دیگر محور‌های مورد تأکید در این نشست بود.