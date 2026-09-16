به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرحله استانی سی‌ودومین دوره مسابقات رفاقت مهر سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر با حضور ۱۳ تیم از خواهران و برادران، طی دو روز به میزبانی شهرستان سلماس برگزار شد.

حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها اظهار کرد: این مرحله از مسابقات به مدت دوروز برگزار شد و اعضای تیم‌های شرکت‌کننده در فضایی رقابتی و دوستانه، توانمندی‌ها و مهارت‌های امدادی، عملی و تخصصی خود را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلفی از جمله حمل مصدوم به‌صورت گروهی و انفرادی، اسکان اضطراری، احیای قلبی ریوی (CPR)، پانسمان و بانداژ، آتل‌بندی، حمایت‌های روانی و روان‌شناختی و آزمون کتبی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی هدف از برگزاری این مسابقات را ارتقای سطح آمادگی و مهارت‌های امدادی، تقویت توانمندی‌های عملی، افزایش روحیه کار تیمی و ایجاد فضای رقابت سالم و دوستانه میان اعضای جوان جمعیت هلال‌احمر عنوان کرد.

در پایان این مرحله از مسابقات، تیم‌های برتر در دو بخش خواهران و برادران معرفی شدند.

در بخش خواهران تیم های ارومیه - بوکان و سردشت حایز رتبه های برتر شدند.

در بخش برادران ارومیه -بوکان وپیرانشهر رتبه های برتر را کسب کردند.

تیم‌های برتر مرحله استانی به مرحله کشوری سی‌ودومین مسابقات رفاقت مهر که به میزبانی استان کرمان برگزار خواهد شد، راه می‌یابند و به‌عنوان نمایندگان استان آذربایجان‌غربی در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

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