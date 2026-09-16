تشکری هاشمی:
سرویسهای غیر استاندارد مدارس حق فعالیت ندارد
رییس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران گفت: خودرویی که نتواند ایمنی لازم را داشته باشد و استانداردهای لازم را کسب کند، حق فعالیت بعنوان سرویس مدرسه را نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، جعفر تشکری هاشمی با اشاره به الزام به شهرداری تهران برای نصب برچسب سرویس مدرسه گفت: به شهرداری تهران تکلیف شده است که تمام خودروهای مجاز، برچسب سرویس مدرسه را داشته باشند تا برای شهروندان قابل شناسایی باشند. این موضوع فقط یک برچسب نیست؛ بلکه این برچسب به این مفهوم است که شهرداری تهران، این خودروها را ساماندهی کرده، آموزشهای لازم را به رانندگان آنها ارائه داده، استاندارد بودن و سالم بودن خودروها را کنترل کرده و در عین حال، نرخهای مصوب نیز باید در آنجا رعایت شود.
وی ادامه داد: این موضوع هم پیشبینی شده هر سال در دستور کار بوده و هر سال هم انجام میشده است؛ مگر سرویسهایی که خارج از کنترل سازمان تاکسیرانی باشند. آنها دیگر نباید برچسب بخورند و تحت تابعیت شهرداری تهران نیستند. ما گفتیم سازمان تاکسیرانی میتواند برای تمام این افراد فراخوان بزند، دعوتشان کند و آنها را تحت تابعیت سازمان تاکسیرانی بیاورد تا استاندارد بودن خودرو، آموزش راننده، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و موضوع نرخهای مصوب، همه این موارد کنترل شود.
عضو شورای شهر تهران مطرح کرد: متأسفانه ما مواردی داریم که ارتباطی بین اولیای دانشآموزان و مسئولان مدارس و برخی از رانندگان با یکدیگر شکل میگیرد که تحت کنترل ما نیست. باید آموزش و پرورش و بعد هم مقامات قضایی، با تخلفات برخورد کنند چرا که اصولاً این افراد میتوانند دردسرهایی برای والدین به وجود میآورند.
وی با اشاره به نوسازی تاکسیهای فرسوده تصریح کرد: موضوعی که بارها هم به شهرداری تذکر دادیم، هم منابع مالی آن را برایشان در نظر گرفتیم و تکلیف کردیم که نوسازی را انجام دهند تا ماشین شهروندان، تاکسی کهنه و فرسوده نشود. هم مردم اذیت میشوند و هم رانندگانشان اذیت میشوند. نوسازی یک تکلیف بر شهرداری است و به همین دلیل هم ما توصیه نمیکنیم که از خودروهای فرسوده و اسقاطی استفاده شود و اصولاً منطق درستی برای این کار وجود ندارد.
تشکری در پایان اضافه کرد: با توجه به بودجه مصوب و با توجه به تکلیفی که به شهرداری کردیم، باید نوسازی انجام شود اما در مورد سرویس مدارس، هیچ خودرویی که نتواند ایمنی لازم را داشته باشد و استانداردهای لازم را کسب کند، حق اینکه سرویس مدرسه بشود را نخواهد داشت.