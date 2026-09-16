مدیر مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران از تنفیذ و آغاز عملیات اجرایی پنج قرارداد توسعه میدان‌های نفت و گاز به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: اجرای این قرارداد‌ها ظرفیت تولید روزانه نفت را بیش از ۶۰۰ هزار بشکه و تولید گاز را ۳۰ میلیون مترمکعب افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا عاقبتی، از امضای قرارداد‌های جدید توسعه‌ای در دولت چهاردهم نیز خبر داد و افزود: علاوه بر آغاز عملیات اجرایی پنج قرارداد، تاکنون حدود ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار قرارداد در حوزه توسعه بالادست امضا شده که این قرارداد‌ها در مرحله تنفیذ و دریافت مجوز‌های لازم قرار دارند.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های امضاشده برای توسعه میدان‌های نفت و گاز گفت: در دولت چهاردهم حدود ۴۰ تفاهم‌نامه برای توسعه میدان‌ها امضا شده که ۳۹ میدان نفتی و گازی را شامل می‌شود.

مدیر مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران افزود: در صورت تبدیل این تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد، امکان امضای قرارداد‌هایی با ارزش سرمایه‌گذاری بیش از ۳۷ میلیارد دلار فراهم خواهد شد.

عاقبتی از میدان‌های گازی لاوان، خارتنگ و سفیدزاخور به‌عنوان بخشی از میدان‌های مورد توجه برای توسعه نام برد و گفت: مذاکراتی نیز برای توسعه میدان یادآوران با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حال انجام است و امیدواریم این مذاکرات در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد.

وی با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده برای تسهیل سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت افزود: شرکت ملی نفت ایران با همکاری دولت و سازمان برنامه و بودجه، مصوبه‌ای از هیئت وزیران دریافت کرده است که بر اساس آیین‌نامه توسعه و افزایش تولید میدان‌های گازی و تخصیص گاز تولیدی به واحد‌های صنعتی انرژی‌بر و واحد‌های پتروشیمی، ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه این صنایع در توسعه میدان‌های گازی ایجاد شده است.

مدیر مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران با اشاره به فاصله زمانی میان امضای قرارداد تا تنفیذ و آغاز عملیات اجرایی گفت: طی شدن مراحل تنفیذ و ورود قرارداد به فاز اجرایی پس از امضای قرارداد به زمان نیاز دارد؛ ازاین‌رو شرکت ملی نفت ایران راهکاری با عنوان امضای قرارداد‌های اولیه و مقدماتی را در دستور کار قرار داده است.

عاقبتی افزود: با استفاده از ظرفیت این قرارداد‌ها در فاصله زمانی میان امضای قرارداد تا تنفیذ قرارداد اصلی، می‌توان بخشی از اقدامات اولیه و مقدمات توسعه میدان را آغاز کرد تا طرحها سریع‌تر وارد فاز اجرایی و توسعه‌ای شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه نفت و گاز گفت: ایران سومین دارنده ذخایر اثبات‌شده نفت و دومین دارنده ذخایر اثبات‌شده گاز جهان است و در مجموع ذخایر نفت و گاز، جایگاه نخست جهان را دارد.

مدیر مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران افزود: تبدیل ذخایر بالقوه به ظرفیت تولید بالفعل و پایدار از وظایف اصلی بخش توسعه بالادست صنعت نفت و گاز است و در این مسیر، در دولت چهاردهم اقدام‌های مهمی برای توسعه میدان‌ها و افزایش ظرفیت تولید انجام شده است.