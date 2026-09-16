براساس تازه‌ترین اطلاعیه عرضه بورس‌کالا، امروز (۲۵ شهریوماه)، در مجموع ۶۴۷ هزار و ۳۱۷ تن انواع محصولات صنعتی، معدنی، صادراتی، پتروشیمی و فرعی در تالار حراج همزمان بورس کالا عرضه می‌شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز ۲۸۱ هزار و ۱۸۳ تن محصول شامل ۱۰۵ هزار و ۲۶۴ تن سیمان، ۶۵ تن سنگ آهن، ۵۱ هزار و ۲۳۳ تن قیر، ۴۰ هزار تن کنسانتره مس، ۱۰ هزار تن کلینکر، ۴ هزار و ۳۱۶ تن گوگرد، ۴ هزار و ۲۰۰ تن مس، ۷۲۵ تن مواد شیمیایی، ۳۴۵ تن عایق رطوبتی و ۱۰۰ تن مولیبدن در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود.

در این روز تالار صنعتی و معدنی میزبان عرضه ۲۶۸ هزار و ۱۸۴ تن محصول است؛ ۱۷۰ هزار و ۷۷۵ تن مقاطع فولادی، ۹۷ تن خاک و کلوخه اکسید روی، ۳۸۰ تن مس و ۲۹ تن کنسانتره فلزات گرانبها روی میز فروش می‌رود.

تالار فرعی هم میزبان عرضه ۵۵ هزار و ۱۶۵ تن روی، فولاد، ضایعات، مواد شیمیایی و تیشو است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۴۲ هزار و ۷۸۵ تن محصول شامل ۳۷ هزار و ۴۴۰ تن مواد شیمیایی، ۴ هزار تن قیر و یک هزار و ۳۴۵ تن مواد پلیمری روی تابلو می‌رود.