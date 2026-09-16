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محدودیتهای ترافیکی از امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور در جادههای مازندران آغاز میشود و تا شنبه ۲۸ شهریور ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مرکز مدیریت راههای مازندران اعلام کرد: محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت و برگشت جادههای مازندران از امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور آغاز می شود تا روز شنبه ۲۸ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش تردد موتورسیکلتها به جز موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۵ شهریور تا ساعت ۶ صبح شنبه ۲۸ شهریور، از محورهای کرج - چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع است.
محدودیت ترافیکی محور چالوس
مرکز مدیریت راههای مازندران با بیان اینکه محدودیت تردد از استانهای تهران و البرز به چالوس از ساعت ۱۴ روز جمعه ۲۷ شهریور ماه آغاز میشود، اعلام کرد: جاده چالوس از ساعت ۱۵ روز جمعه از ابتدای پل زنگوله تا انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت شمال به صورت کامل بسته میشود.
بر اساس این گزارش، تردد خودروها از مرزن آباد به سمت تهران از ساعت ۱۶ یکطرفه خواهد بود و از ساعت ۲۴ همان روز محدودیت تردد پایان مییابد و مسیر از پل زنگوله تا مرزن آباد دو طرفه میشود.
تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان محلی آزاد است ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع است.
تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس نیز کماکان ممنوع است.
محدودیت ترافیکی محور هراز
مرکز مدیریت راههای مازندران اعلام کرد: تردد کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ پنجشنبه و جمعه از محور هراز ممنوع است
بر اساس این گزارش در صورت افزایش حجم آمد و شد و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در روزهای جمعه ۲۷ و شنبه ۲۸ شهریور به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان وبالعکس اعمال خواهد شد.
تردد کلیه تریلرها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع است.