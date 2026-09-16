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بهروز آقائی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، ضمن اعلام ثبت رکورد تردد ایمن ۳۱۱ فروند کشتی تجاری در آبراه خورموسی طی پنج ماه گذشته، از تدوین نقشه راه نوین برای جانشینپروری و توانمندسازی سرمایههای انسانی متخصص در این قطب استراتژیک تجارت دریایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در نشست شورای امور دریایی، مجتمع بندری امام خمینی را به عنوان هاب اصلی کالاهای اساسی و کانون استراتژیک تجارت دریایی کشور توصیف کرد و سرمایه انسانی متخصص را ستون اصلی اقتدار و توسعه ایمنی دریانوردی دانست.
بهروز آقائی با تأکید بر اینکه ادارهکل بنادر خوزستان، ساماندهی فرآیندهای جذب تخصصی و بهروزرسانی زیرساختهای رفاهی و مهارتی کارکنان دریایی را با جدیت پیگیری میکند، تصریح کرد که موفقیتهای عملیاتی اخیر مرهون دانش تخصصی و مسئولیتپذیری شبانهروزی تیمهای راهنمایی، عملیات دریایی و یدککشی است که توانستهاند ۳۱۱ فروند کشتی با تناژ بالا را طی ۵ ماه اخیر بدون هرگونه حادثه ایمنی در کانال خورموسی هدایت و پهلوگیری کنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با تبیین ضرورت تدوین یک برنامه عملیاتی برای جانشینپروری، به مدیران ادارات دریایی تکلیف کرد تا با شناسایی دقیق نیازهای مهارتی و ترسیم افقهای توسعه، فرآیند انتقال دانش بیننسلی از پیشکسوتان به کارشناسان جوان را در اولویت اجرایی قرار دهند تا پایداری خدمات راهبردی در بالاترین تراز حفظ شود.
وی با اشاره به ضرورت پیوند میان دانشگاه و صنعت، بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیت هنرستانها و مراکز آموزش عالی علوم دریایی منطقه برای تأمین پایدار نیروهای ماهر تأکید کرد و افزود که ارتقای آموزشهای دریانوردی منطبق با آخرین الزامات کنوانسیونهای بینالمللی (IMO)، بازنگری در ساختارهای سازمانی و پیگیری بستههای حمایتی ویژه برای مشاغل سخت دریایی، گامهای مؤثری است که زمینه را برای ماندگاری و پویایی کادر متخصص دریایی فراهم خواهد ساخت.
در ادامه این نشست، سجاد سبزیوند، معاون امور دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، نیز ضمن ارائه گزارشی از پایشهای مستمر فنی و حفاظت از محیط زیست دریایی، بر برنامهریزی هدفمند برای تحقق کامل این اهداف تا پایان سال جاری تأکید کرد.