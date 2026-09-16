مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به آخرین آمار استرداد مالیاتی گفت: میزان استرداد مالیات بر ارزش افزوده در این دوره به حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان‌دهنده رشد حدود ۱۲۰ درصدی استرداد مالیاتی نسبت به دوره ۵ ماهه سال گذشته است.

وی با تاکید بر حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد بیان کرد: این میزان رشد در استرداد مالیات، بیش از دو برابر شده و حتی از نرخ رشد در وصول مالیات نیز پیشی گرفته است. این مبالغ به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تمامی اشخاصی که مشمول این استرداد می‌شوند پرداخت شده است.