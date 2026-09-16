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سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از استرداد حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتوگو با خبرنگار حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به آخرین آمار استرداد مالیاتی گفت: میزان استرداد مالیات بر ارزش افزوده در این دوره به حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشاندهنده رشد حدود ۱۲۰ درصدی استرداد مالیاتی نسبت به دوره ۵ ماهه سال گذشته است.
وی با تاکید بر حمایت از بخشهای مولد اقتصاد بیان کرد: این میزان رشد در استرداد مالیات، بیش از دو برابر شده و حتی از نرخ رشد در وصول مالیات نیز پیشی گرفته است. این مبالغ به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تمامی اشخاصی که مشمول این استرداد میشوند پرداخت شده است.