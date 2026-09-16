برنامه‌های «نوروز دانش»، با موضوع جشن بازگشایی مدارس، «کشیک سلامت» با بررسی چالش‌ها و فرصت‌های حکمرانی نظام سلامت، «رویش» با موضوع «روز ملی خرما» و «دکتر سلام» با موضوع آسیب‌های زانو و لگن از شبک‌های آموزش و سلامت پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه‌برنامه «نوروز دانش» همزمان با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید از شبکه آموزش پخش می‌شود.

این برنامه با فضایی شاد و پرنشاط، حال‌وهوای بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی را به تصویر می‌کشد.

ویژه‌برنامه «نوروز دانش» با حضور معلمان برتر، دانش‌آموزان نخبه و چهره‌های شاخص جامعه فرهنگی و دانش‌آموزی، بخش‌های متنوعی را برای همراهی با مخاطبان در آغاز سال تحصیلی جدید تدارک دیده است.

این برنامه به تهیه‌کنندگی آرمین عابدینی از ۲۸ شهریور تا ۴ مهر در ساعات مختلف از ۹ تا ۲۱ پخش می‌شود.

برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب با حضور دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر سابق بهداشت، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های حکمرانی نظام سلامت می‌پردازد.

در این برنامه، ابعاد مختلف حکمرانی در نظام سلامت، چالش‌های موجود و فرصت‌های پیش‌رو در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

«کشیک سلامت» با اجرای مصطفی مصطفوی، ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه سلامت پخش می شود.

برنامه «رویش» امشب ساعت ۱۹:۱۵ با موضوع «روز ملی خرما» از شبکه آموزش پخش می شود.

دکتر احمد مستعان، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، در این برنامه به مناسبت روز ملی خرما، درباره این محصول و ظرفیت‌های آن در حوزه کشاورزی و تولید کشور گفت‌و‌گو می‌کند.

برنامه «رویش» روز‌های زوج با اجرای زهرا حاجیعلی و به تهیه‌کنندگی هادی خدادی پخش می‌شود.

برنامه «دکتر سلام» امروز ساعت ۱۳ با موضوع آسیب‌های زانو و لگن و اجرای دکتر محمد طهماسبی از شبکه آموزش پخش می شود.

در این برنامه دکتر علی یگانه جراح ارتوپد، فلوشیپ لگن و زانو و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران به بررسی آسیب‌های زانو و لگن می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» با موضوعات پزشکی و تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، هر روز ساعت ۱۳ پخش می‌شود.