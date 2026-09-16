رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول گفت: پیگیری میراث‌فرهنگی دزفول برای ثبت دژ محمدعلی خان و بیشه عباس آباد در فهرست آثار ملی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا خادم افزود: پیگیری‌ها برای ثبت این ۲ اثر در فهرست آثار ملی کشورمان آغاز شده است و انجمن‌های مردم نهاد و میراث‌فرهنگی خوزستان و دزفول با تمام توان این موضوع را پیگیری خواهند کرد تا شاهد تعرض به این آثار نباشیم.

وی ادامه داد: دژ مستحکم محمدعلی خان در فاصله ۲۵ کیلومتری سردشت و ۶۵ کیلومتری شمال شهر دزفول قرار دارد. قله آن ارتفاعی در حدود یکهزار و ۵۵۰ متر دارد که در سال ۱۲۳۲ هجری شمسی مقر مربوط به مبارزات محمدعلی خان (اول) محمودصالح چهارلنگ بختیاری (پدربزرگ شیر علیمردان خان بختیاری و محمدعلی خان دوم) علیه ظلم‌های خانلرمیرزا احتشام الدوله حاکم لرستان و خوزستان و پسرش ابراهیم‌میرزا در حکومت قاجار بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول بیان کرد: بیشه عباس‌آباد در پنج کیلومتری جنوب غربی دزفول واقع شده و در راستای حرکت رودخانه دز، به سمت جنوب شرق، امتداد پیدا می‌کند. گیاهان این خطه معمولا به صورت بوته و درختچه است و بیشترین گونه گیاهی این بیشه را تیره‌های مختلفی از درخت بید تشکیل می‌دهد ولی گونه‌های دیگری، چون خرزهره، تمشک وحشی، گز و بوته‌ای معروف به ملی که محل اصلی زندگی پرنده‌ای زیبا به نام دراج است نیز وجود دارد. در ضمن نوعی نی که از آن قلم نی معروف دزفولی ساخته می‌شود در این منطقه به صورت خودرو روییده می‌شود.