امام جمعه شیراز در جلسه شورای آموزش و پرورش فارس گفت : تقویت هویت ملی دانش‌آموزان، راهبرد موفقیت در نظام پرورشی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در جلسه شورای آموزش و پرورش فارس با اشاره به حجم گسترده وظایف آموزش‌وپرورش، مشارکت و کمک‌رسانی همه دستگاه‌های اجرایی برای بازگشایی مطلوب مدارس را خواستار شد.

وی بر لزوم تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان به‌عنوان اولویت اصلی نظام پرورشی تأکید کرد و آن را زمینه‌ساز تعالی نسل جوان دانست.

آیت‌الله دژکام اظهار کرد: شرح وظایف آموزش و پرورش سنگین است و با توجه به اهمیت این نهاد برای عموم مردم، همه دستگاه‌ها باید در بخش تربیتی و پرورشی به یاری این سازمان بیایند و اهمیت ویژه‌ای برای این حوزه قائل شوند.

امام جمعه شیراز، دستیابی به موفقیت در نظام تربیتی را مستلزم رشد هویت ملی و دینی در دانش‌آموزان دانست و گفت: باید عشق به وطن و دین و همچنین احترام به پرچم در وجود دانش‌آموزان رشد یابد و هویت ملی و دینی باید در میان دانش‌آموزان ترویج و به‌عنوان یک امر مقدس نهادینه شود.

نماینده ولی‌فقیه در فارس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عفاف و حجاب در مدارس اشاره کرد و گفت: ترویج حجاب در مدارس باید همواره بر پایه رفتار مشفقانه، هدایتگرانه و پیشگیرانه استوار باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که هماهنگی میان‌دستگاهی و تمرکز بر ابعاد پرورشی، ضامن تحقق اهداف آموزشی در سال تحصیلی پیش رو خواهد بود.