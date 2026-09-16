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معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از افزایش ۱۵برابری بودجه نوسازی اردوگاهها، اختصاص زنگ نماز جماعت با شعار «برای نماز برخیزیم» و واگذاری سمتها و مسئولیتهای اجرایی به دانشآموزان در قالب تشکلها و برنامههای کنشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،صادق حسینزاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی در پنجمین نشست برخط با معاونان پرورشی و فرهنگی و مربیان امور تربیتی مدارس سراسر کشور که با محوریت تبیین برنامههای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ برگزار شد، با عرض تبریک فرارسیدن فصل تعلیم و تربیت خطاب به مربیان اظهار کرد: شما مربیان و معاونان پرورشی، نقشی کلیدی و حیاتی در شرایط کنونی و ترسیم افقهای پیروزی برای آینده کشور دارید. این نقشآفرینی ارزشمند، در امتداد مسیر بعثت مردم ایران است و امیدواریم آثار پرخیر و برکت آن در فضای مدارس تجلی پیدا کند.
ایران سربلند، حاصل ایستادگی در برابر سختترین هجمهها
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش به تحولات تاریخی کشور اشاره کرد و افزود: ایران اسلامی که روزگاری در دورانهای گذشته تحت سلطه قدرتهای استکباری بود، امروز به برکت انقلاب اسلامی و مجاهدتهای ملت فداکار به نقطهای از عزت و استحکام رسیده است که در برابر خونخوارترین جریانات عالم سربلند ایستاده است. پیروزیهای اخیر کشور، به گواه بسیاری از نخبگان و صاحبنظران، در تاریخ ایران کمنظیر است چراکه هیچگاه چنین حجمه سنگینی با این سطح علیه کشور صورت نگرفته بود.
اهتمام ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی به هنر و فرهنگ متعالی
حسینزاده ملکی با بازخوانی دغدغههای فرهنگی رهبر شهید انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: شهید عزیز ما فارغ از جایگاه حقوقی و مدیریتی، شخصاً برای تعالی جریانهای فرهنگی وقت میگذاشتند. ایشان با نگاهی خبره و دغدغهمند، به جریان هایی نظیر مداحی، تقویت شعر فاخر و ارتقای تلاوت قرآن اهتمام ویژه داشتند و برای هر یک از این حوزهها برنامههای مشخصی را پیگیری میکردند.
رونمایی از سرود ویژه صبحگاهی با شعر رهبر شهید انقلاب اسلامی
وی با اشاره به تمرکز رهبر شهید انقلاب اسلامی بر جریان «سرود» در مدارس، تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی، همواره حامی جدی سرودهای دانشآموزی بودند و شخصا از مربیان و هنرمندان این عرصه تقدیر میکردند. یکی از دغدغههای ایشان، ضعف سرودهای صبحگاهی بود که بر همین اساس، خودشان اقدام به سرودن متنی ویژه برای سرود صبحگاهی مدارس کردند. امیدواریم امسال از این اثر در مدارس به بهترین نحو استفاده شود. بهزودی صوت، متن و فایلهای جانبی این سرود جهت بهرهبرداری آموزشی و تربیتی در اختیار مربیان و معاونان پرورشی قرار خواهد گرفت.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط حساس و تاریخی کشور، اظهار کرد: اکنون در یک نقطه عطف و در حال گذار از یک برهه سرنوشتساز به برهه دیگر هستیم که نیازمند نقشآفرینی هوشمندانه جریان حق در مدارس است.
وی با قدردانی از تلاشهای مربیان در ماههای اخیر افزود: امیدواریم با بازگشایی مدارس، فعالیتهای تربیتی و پرورشی وارد سطح جدیدی از اثربخشی شود. سال گذشته تلاش کردیم چند اتفاق مهم را در مدارس رقم بزنیم که طرح «نقشینه» از جمله مهمترین آنها بود و در سال تحصیلی پیش رو، این مسیر را به شکلی قویتر و وسیعتر دنبال خواهیم کرد.
حسینزاده ملکی با اشاره به دستورالعمل «نقشینه» اظهار کرد: یکی از مهمترین دستورالعملهایی که سال گذشته با امضای مقام عالی وزارت ابلاغ شد، دستورالعمل نقشینه بود که اتفاق بسیار حائز اهمیتی محسوب میشود. امسال نیز این دستورالعمل را خواهیم داشت و تلاش میکنیم آن را بهروز کنیم. سال گذشته این دستورالعمل روز ۱۳ آبان ابلاغ شد و در ایام آبانماه در اختیار همکاران قرار گرفت؛ اما با توجه به شرایط کشور، یکی از سه ضلع این دستورالعمل تا حدی اجرا شد. امسال این دستورالعمل ابلاغ خواهد شد و هر سه ضلع آن را از همکاران مطالبه خواهیم کرد.
پرورشی نوین بر پایه اصول شهیدان رجایی و باهنر
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش درباره رویکرد جدید این معاونت در حوزه فعالیتهای پرورشی گفت: پرورشی نوین را بر پایه همان اصول و قواعدی که شهیدان رجایی و باهنر نهاد پرورشی را بر اساس آن بنا کردند، دنبال کردهایم و همان اصول را مبنا قرار دادهایم؛ البته متناسب با مقتضیات زمان، بهروزرسانی آن نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این رویکرد بر یک گزاره کلیدی تاکید داشتیم و آن «هر دانشآموز یک نقش، هر دانشآموز یک تشکل» است.
میزان مشارکت؛ معیار جدید ارزیابی فعالیتهای پرورشی
حسینزاده ملکی با بیان اینکه رویکرد جدید در ارزیابی فعالیتهای پرورشی بر مشارکت گسترده دانشآموزان استوار است، تصریح کرد: در تغییراتی که انجام دادهایم و انجام خواهیم داد، به این سمت حرکت میکنیم که ملاک مهم موفقیت مربی، مدیر و نظام تعلیم و تربیت در امر پرورشی، صرفا مقامآوری و جایزه گرفتن در جشنوارههای مختلف نباشد؛ بلکه میزان و درصد مشارکت دانشآموزان در انواع فعالیتها ملاک قرار گیرد.
وی تاکید کرد: مشارکت بیشتر دانشآموزان به این معنا نیست که کیفیت برنامه کاهش پیدا کند. بهتر است دانشآموز مجریگری کند، در فعالیتهای ورزشی حضور داشته باشد یا قرآن بخواند. حتی اگر دانشآموزی قاری برجسته منطقه و مدرسه باشد، نباید فرصت تلاوت فقط در اختیار او باشد؛ بلکه میتوان کاری کرد که ۵۰ دانشآموز در طول یک فصل فرصت قرائت قرآن داشته باشند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: باید فرصت را به دانشآموزان بدهیم و در بحث «نقشینه» باید ملاک ارزیابی را بر اساس میزان مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای مختلف قرار دهیم.
جشنوارهها برای افزایش مشارکت دانشآموزان است
وی با تشریح نخستین ضلع دستورالعمل «نقشینه» اظهار کرد: ضلع اول، جشنوارهها و مسابقات است. ۸۶ رشته جشنواره، ۱۴ دوره مسابقات قرآن و عترت و چندین مسابقه پرسش مهر و برنامههای مشابه، با این هدف طراحی شدهاند که سفره فعالیتهای پرورشی را رنگینتر کنیم تا هیچ ذائقه و سلیقهای از دانشآموزان از پای این سفره فعالیتها بیبهره نماند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: هر دانشآموز باید بتواند به نوعی در یکی از این حوزهها مشارکت کند و وقت، انرژی و دغدغه خود را در آن قرار دهد؛ از مسابقات اذان گرفته تا هنرهای تجسمی، هنرهای آوایی و سایر فعالیتها. مقامآوری ارزشمند است و سازوکار جشنوارهها نیز باید تقویت شود، اما نباید تمرکز اصلی را بهاشتباه روی مقامآوری قرار دهیم.
وی تصریح کرد: اصل کار این است که بدانیم چند درصد از دانشآموزان یک مدرسه در حداقل یکی از این مسابقات و جشنوارهها شرکت میکنند. اگر بخشی از دانشآموزان در هیچیک از این مسابقات شرکت نمیکنند، باید در مدرسه مسابقه یا جشنواره جدیدی ایجاد کنیم تا برای آن سلیقه نیز سهمی در نظر گرفته شود. بنابراین ضلع اول نقشینه، مسابقات و جشنوارهها از منظر میزان مشارکت دانشآموزان است؛ بهگونهای که هیچ دانشآموزی نباشد که در یکی از این سفره رنگین و متنوع مسابقات و جشنوارهها مشارکت نداشته باشد و فرصت شناسایی و بروز استعدادهای خود را پیدا نکند.
ایجاد سمتهای دانشآموزی در مدارس
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ضلع دوم نقشینه را «سمتهای درونمدرسهای» عنوان کرد و گفت: به دنبال این هستیم که تا میتوانیم در مدرسه نقش ایجاد کنیم. همانطور که برای مدیر مدرسه، مربی تربیتی و معلم ابلاغ صادر میشود، چه اشکالی دارد برای دانشآموز نیز ابلاغ صادر کنیم؟
حسینزاده ملکی افزود: به عنوان مثال میتوان به دانشآموز گفت «شما مسئول برگزاری مسابقه فوتبال مدرسه هستید» یا برای نمونه «شما مسئول برگزاری صبحگاه هفته اول هر ماه هستید». در همین اتفاق ساده، چند دانشآموز مسئولیت پیدا میکنند، نقش میگیرند، هماهنگی و سازماندهی میکنند و شور و نشاط مدرسهای را به وجود میآورند.
وی گفت: چه اشکالی دارد سمتهای درونمدرسهای مانند مسئول کتابخانه، مسئول صبحگاه، مسئول صبحگاه روزهای مختلف، مسئول رونقبخشیدن به نماز جماعت، مسئول هماهنگی مؤذنان مدرسه و انواع نقشهای دیگر تعریف شود؟ امسال این موضوع را در دستورالعمل، صریحتر از سال گذشته مطرح میکنیم که سمتهای درونمدرسهای را مدیر مدرسه ابلاغ کند.
هیچ دانشآموزی نباید احساس کند که دیده نمیشود
حسینزاده ملکی با تأکید بر اینکه هیچ دانشآموزی نباید احساس کند که دیده نمیشود، بیان کرد: تا حدی که میتوانیم باید این سمتها را تعریف کنیم؛ یک مدرسه ممکن است ۲۰ سمت و مدرسهای دیگر ۵۰ سمت درونمدرسهای از مسئول حیاط مدرسه و تابلوی اعلانات گرفته تا مسئول نمازخانه تعریف کند.
لزوم فراهم کردن فرصت نقشآفرینی دانشآموزان
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: چرا دانشآموزان عزیزمان را از سمتهای سازنده درونمدرسهای محروم میکنیم؟ تا میتوانیم باید نقش را به دانشآموز بسپاریم و اجازه دهیم حتی اشتباه کنند. این اشتباه کردن و خطا کردن دانشآموز، به پیشگیری از اشتباهها و خطاهایی که ممکن است در سنین بالاتر رقم بخورد، میارزد. به تعبیر رهبر شهیدمان، این کارها مانند باران بهاری است؛ وقتی دانشآموز فعالیت میکند، نشاط، سرزندگی و زندگی به مدرسه میآورد.
وی با اشاره به دستاوردهای سال گذشته، از طرح «نماد» بهعنوان یک نقطه عطف یاد کرد و اظهار کرد: برای نخستین بار در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ موفق شدیم بودجه یک همتی را برای طرح نماد جذب کنیم. این اعتبار توانست زیرساختهای این طرح را بهشدت تقویت کند و مبنایی برای برنامههای گستردهتر در سال جاری باشد.
سه اقدام تحولی برای احیای اردوها
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه «اردو» یک موقعیت تربیتی بیبدیل است، گفت: متأسفانه در سالهای گذشته، علیرغم دغدغهمندی مربیان، اردوگاهها دچار کمتوجهی و فرسودگی شده بودند. با این حال، در سال گذشته با پیگیریهای جدی، سه اقدام تحولی برای احیای اردوها انجام شد که آثار آن در سال تحصیلی جدید نمایان خواهد شد.
ابتدا اصلاح آییننامه اردوها که با هدف حمایت بیشتر از مدیران و مربیان، تفویض اختیار لازم صورت گرفت تا موانع اجرایی اردوها کاهش پیدا کند. دومین مورد، راهاندازی سامانه جامع اردویی است که این سامانه بستری برای مدیریت علمی و مهندسیشده اردوها فراهم میکند تا پشتیبانیهای لازم از سوی وزارتخانه براساس دادههای دقیق و نیازهای واقعی مدارس و مربیان ارائه شود.
وی ادامه داد: سومین مورد، افزایش ۱۵ برابری بودجه اردوگاهی است. در شرایطی که بودجههای فرهنگی در برخی از بخشها ثابت مانده است، توانستیم بودجه تجهیز و تعمیر اردوگاهها را تا ۱۵ برابر افزایش دهیم. این گام بزرگ، سرآغازی برای نوسازی فضاهای اردوگاهی است تا دانشآموزان در محیطی جذابتر و متنوعتر به فعالیت بپردازند.
تکلیف قانونی برای بهرهمندی دانشآموزان
حسینزاده ملکی با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: طبق این برنامه، هر دانشآموز باید حداقل یک روز در سال از فرصت اردو بهرهمند شود. این موضوع را از طریق سامانه اردویی رصد کرده و عملکرد استانها را بر همین مبنا ارزیابی و مقایسه خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اهمیت ایمنی و سلامت اردوها، خطاب به مربیان گفت: اهتمام به مفید بودن محتوای اردو، نیازمند برنامه، هدف و سناریوی مشخص است. معاونت پرورشی بستههای تکمیلی و پیشنهادی را برای غنیسازی اردوها در اختیار شما قرار خواهد داد. با تمام توان از مربیان و مدیران پشتیبانی میکنیم تا فضای نشاطبخش و تربیتی اردوگاهها به یکی از ارکان اصلی مدارس کشور تبدیل شود.
حسینزاده ملکی با اشاره به وضعیت امور تربیتی طی دهههای اخیر، اظهار کرد: هدف ما در دوره جدید، احیای این نهاد مقدس و گسترش دایره فعالیتهای آن است؛ بهگونهای که نه فقط دانشآموزان فعال در حوزههای فرهنگی و جشنوارهها، بلکه تمام ۱۶ میلیون دانشآموز کشور از خدمات تربیتی بهرهمند شوند.
طراحی دوره جامع «توانمندسازی و شبکه مربیان»
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت همافزایی شبکه مربیان، گفت: طرحی تدوین شده است که براساس آن، محتوا و محصولات برترین استادان حوزه تربیتی ضبط شده و در قالب یک دوره متمرکز ضمنخدمت مجازی برای تمامی مربیان از مهرماه آغاز خواهد شد. این دوره شامل مباحث کلان، راهبردی و کاربردی در حوزه «هویت مدرسه» است.
وی درباره نحوه ارزیابی این دوره تصریح کرد: ارزشیابی بهصورت «نظری و عملی» خواهد بود. بخشی از نمره مربوط به محتوای نظری و ۴۰ ساعت دیگر مربوط به «کنشهای عملی» است که مربیان در مدرسه و میدان اجرا کرده و مستندات آن را در سامانه ثبت میکنند. بر اساس این فرآیند، برترینها به اردوهای قطبی برترینها و در مرحله نهایی، برترینها به اردوی ملی دعوت شده و در مرحله نهایی، ظرفیت پیشبینیشده ۳ هزار نفر خواهد بود تا شبکه گستردهای از مربیان توانمند شکل گیرد.
اجرای پنج محور اصلی «پروژه مهر»/ پرورشی باید به درس ملی بازگردد
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه حوزه پرورشی باید به درس ملی بازگردد تا فرصت بروز استعدادها فراهم شود، به تشریح ۵ محور اصلی ابلاغیه وزیر آموزش و پرورش در پروژه مهر (زنگ مهر) پرداخت که در ارزیابی مدارس برتر هر منطقه، شاخص اصلی محسوب میشود.
وی تشریح کرد: ابتدا تشکیل ستاد پروژه مهر با محوریت زنگ مهر و برگزاری جلسات هماهنگی، تبیینی و توجیهی با رؤسای مناطق و مدیران مدارس است که نیازمند نقش کلیدی مربیان پرورشی در کنار مدیران است. دومین مورد طراحی و اجرای مبتکرانه روزهای پرورشی و ورزشی؛ استفاده از فناوری تربیتی «ایرانمون» و بستههای محتوایی ارائهشده در پایگاه پرورشی است.
حسینزاده ملکی در توضیح تکمیلی این محور گفت: طبق تأکید مقام عالی وزارت، در دو هفته اول بازگشایی مدارس، حداقل یک روز (یا معادل آن در قالب ساعات پراکنده) باید به فعالیتهای جذاب پرورشی و ورزشی اختصاص پیدا کند. هدف ما این است که با بهرهگیری از فرصتهای متنوع، طعم شیرین سرگرمیهای مفید گروهی، مشارکتجویی دانشآموزی و استعدادیابی را در آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان بچشانیم.
محور سوم؛ لزوم نقشسپاری به دانشآموزان
وی در تشریح محور سوم، بر نقشسپاری به دانشآموزان تأکید کرد و گفت: نهادها و تشکلهای دانشآموزی از جمله شورای دانشآموزی، بسیج دانشآموزی، انجمن اسلامی دانشآموزان، پیشتازان و هلال احمر، انجمنهای ورزشی و سفیران سلامت باید در اجرای برنامهها مشارکت فعال داشته باشند. ما باید کار را به دانشآموز بسپاریم، حتی اگر در این مسیر اشتباهاتی رخ دهد.
نظارت میدانی بر حسن اجرای برنامهها
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش به محور چهارم اشاره کرد و افزود: نظارت میدانی بر حسن اجرای برنامهها در دهه اول مهر و تخصیص فرصت کافی برای فعالیتهای متنوع پرورشی و ورزشی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این رویکرد باعث میشود دو بال آموزش و پرورش همزمان حرکت کرده و استعدادها را پرورش دهند و به پرواز درآورند.
«در میدان حاضریم»؛ روایت مستند اقدامات تربیتی
حسینزاده ملکی محور پنجم را مستندسازی اقدامات و ارسال گزارش شاخصهای اجرایی عنوان کرد و اظهار کرد: آثار، کلیپها، ابتکارات و خلاقیتهای خود را در پیامرسانها از جمله شاد و سایر بسترها منتشر کنید، اما حتما از هشتگ «در میدان حاضریم» استفاده کنید که این هشتگ در دستورالعمل نیز ذکر شده است.
وی دلیل این تاکید را بهرهمندی متقابل دانست و گفت: ما از شما یاد میگیریم و بهترین تولیدات و اتفاقات را دریافت، بازنشر و به اشتراک میگذاریم تا همه از خلاقیتهای یکدیگر استفاده کنند و همافزایی واقعی در نهاد امور تربیتی تقویت شود. این اقدام به قوت شما کمک میکند و یکی از راههای آن بارگذاری محتوا با همین هشتگ است.
دستورالعمل مشترک پرورشی و تربیتبدنی
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: با وجود ذکر مصادیق در دستورالعمل، هماهنگی لازم با معاونت تربیتبدنی صورت گرفته و اساساً این دستورالعمل به صورت مشترک با حوزه تربیتبدنی و پرورشی آماده شده است و موضوعات مختلف در آن مورد توجه قرار گرفته است.
تأکید بر هویت ملی و روز پرچم
وی بر ضرورت پرداختن به مباحث هویتی و فرهنگی تأکید کرد و افزود: باید به روایت سیره و اندیشه رهبر شهیدمان، شهدای میناب، پرچم و هویت ملی و روز ملی پرچم که مصادف با اول مهر است، بپردازیم و در این راستا لازم است انواع ابتکارات و خلاقیتهای مدرسهای و دانشآموزی به کار گرفته شود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش به اهمیت گرامیداشت هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: روایت وقایع جنگ رمضان، هم روایتی از جنایات دشمن و هم بازتابی از پیروزیهای حیرتانگیز ملت ایران است که سربلندی ایران و ایرانی را در جهان به ارمغان آورد. در دستورالعملهای ابلاغی، ایجاد بسترهای پرنشاط برای پرداختن به این مضامین در مدارس، مورد توجه است و با اشاره به سرودهایی از جمله «ای ایران خدایی» که مورد تاکید رهبر شهیدمان بوده است، افزود: به منظور مشارکت حداکثری، پیشنهاد میشود از روش جمعخوانی با استفاده از ویدئوپروژکتور استفاده شود تا حتی دانشآموزانی که توانایی تکخوانی ندارند، بتوانند همگام با متن، در این فعالیت حماسی مشارکت کنند.
«برای نماز برخیزیم»
حسینزاده ملکی گفت: با توجه به شعار بعثت مردم ایران که «باید برخاست» بود امسال شعار ما در مدارس این است که «برای نماز برخیزیم» که هم به معنای اقامه نماز و هم برخاستن برای جلوههای پیروزی ملت است. در این راستا مدیران موظفاند ۳۰ دقیقه از زمان مدرسه را برای ترویج نماز جماعت لحاظ کنند و مربیان نیز باید پیگیر اجرای این برنامه باشند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش افزود: دشمنان در پی متزلزل کردن بنیان خانوادهها هستند؛ مشابه آنچه در غرب به دلیل بیتوجهی به ارزشهای اخلاقی رخ داده است. برای مقابله با این جریانهای ضدبشری، باید از طریق «انتخاب و زیبایی» و ترویج وقار و حیا، امنیت روانی و اخلاقی دانشآموزان را تأمین کرد.
مدرسه؛ کانون اصلی تحقق برنامههای تربیتی
حسینزاده ملکی با تأکید بر نقش محوری مدیران مدارس، مربیان امور تربیتی و معاونان پرورشی در اجرای برنامهها، گفت: اگرچه دغدغهمندی مسئولان در سطوح ستادی حائز اهمیت است، اما فداکاری و میدانداری همکاران ما در مدرسه، اثرگذاری بهمراتب بیشتری دارد. سازوکار معاونت پرورشی، در واقع دستیار شماست تا بتوانید نقش خود را در مدرسه به بهترین نحو ایفا کنید.
راهاندازی «سایت پرورشی»؛ دسترسی آسان به محتوای تربیتی
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به راهاندازی «سایت پرورشی» بهعنوان بازوی کمکی مدارس، افزود: در این سامانه، مجموعهای از محصولات شامل سرگرمیها، سرودها، بستههای نمایشگاهی، پوسترها، روزنامهدیواریها و بازیها برای استفاده شما بارگذاری شده است. این سایت تازه کار خود را آغاز کرده و به مرور محتواهای بیشتری به آن افزوده میشود. مجموعه متنوعی از کلیپهای تولیدی با موضوعات مراقبتهای اجتماعی، روانشناسی، مباحث حماسی و معرفی قهرمانان ایران در دسترس است که میتوانید در تجمعات، کلاسهای درس و فضای مجازی مدارس از آنها بهرهمند شوید.
«تپش»؛ بستههای سرگرمی با رویکرد تربیتی
حسینزاده ملکی با یادآوری بسته سرگرمی «تپش» و ارائه آن در حضور رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: ایشان بر رویکرد پرورش در تمامی پایههای تحصیلی و ایجاد فرصت فعالیت برای همه دانشآموزان تأکید داشتند. مواردی همچون کار، بازی و مشاهده مستند در کلاس، برای تعامل بیشتر و انتقال محتوا به دانشآموزان مورد تأیید ایشان قرار گرفت. این بستهها اکنون به کانونهای فرهنگیوتربیتی استانها به عنوان پشتیبان مدرسه ارسال شده است. با توجه به محدودیتهای بودجه، کانونها موظفاند با حضور در مدرسه، این برنامهها را به صورت گردشی اجرا کنند.
چهار مسیر برای تأمین محصولات تربیتی
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در تشریح راههای دستیابی به این محصولات گفت: اولین راه از طریق فضای مجازی: استفاده از محتواهای بارگذاری شده در «سایت پرورشی»، شبکه شاد و سایر پیامرسانهای داخلی که روایتهای «جنگ رمضان» نیز در آنها موجود است. دومین راه ارسال فیزیکی: توزیع تدریجی محصولات فیزیکی برای تمامی مدارس که میتوان از آنها برای فضاسازی مدرسه یا اجرای جریان روایتگری استفاده کرد. سومین راه ثبت درخواست در سایت: مدارس میتوانند با مراجعه به سایت parvareshi.org براساس اولویت و نیاز خود، محصولات را انتخاب کنند. حداقل دو محصول انتخابی به شرط اکران و روایتگری توسط دانشآموزان، به صورت رایگان برای مدارس پست خواهد شد. چهارمین مسیر همافزایی با کانونها: استفاده از ظرفیت کانونهای فرهنگیوتربیتی که بخش عمدهای از محصولات، از جمله بسته «تپش» را برای مدارس تأمین میکنند. همچنین مدارس میتوانند با استفاده از بودجه داخلی یا کمک خیرین و واقفین، نسبت به تهیه تعداد بیشتری از این محصولات اقدام کنند.
تأکید بر روایتگری دانشآموزان با محصول «اتاق فرمان»
حسینزاده ملکی با اشاره به محصول «اتاق فرمان» شامل چهار روزنامهدیواری با محوریت چهار روایت از جنگ رمضان، افزود: هر یک از این روزنامههای دیواری، محتوای لازم برای ۲۰ تا ۳۰ دقیقه سخنرانی جذاب را فراهم میکند. پیشنهاد ما این است که خود دانشآموزان، چه در کلاس و چه در اجتماعات، روایتگر این محتوا باشند.
وی با ادای احترام به شهید نایینی و اشاره به تأییدات ایشان درخصوص کیفیت محصولات تربیتی، گفت: امکان روایتگری باید برای تمامی دانشآموزان با سلایق و نگاههای مختلف فراهم شود. علاوه بر این، بازیهای تعاملی در بستههای «ایرانمون» گنجانده شده که از سوی دانشآموزان با استقبال خوبی مواجه شده است.
معاون پرورشی و فرهنگی افزود: مبنای اصلی ما، ابتکار، خلاقیت و تدبیر مربیان و مدیران در مدرسه است. در برنامه درس ملی و دستورالعملهای خود، فرصت نقشآفرینی را برای شما فراهم کردهایم. هدف ما این است که دانشآموزان ما در فواصل زمانی منظم (هفتگی، ماهانه یا فصلی) از فرصتهای پرورشی و ورزشی بهرهمند شوند و در این مسیر، تمام تلاشمان را برای تأمین بهترین محتواها به کار بستهایم.
توسعه کنشگری و خلاقیت دانشآموزان
حسینزاده ملکی با تأکید بر نقش کلیدی دانشآموزان در برنامههای «زنگ مهر» گفت: ما در این ساحت، انتظار داریم دانشآموزان از طریق ابتکار و خلاقیت، نمادهایی همچون پرچم و هویت ملی را به کار بگیرند.
وی با اشاره به محصولات موجود در سایت معاونت پرورشی، پیشنهاد ایجاد «دیوار شهدا» را مطرح کرد که در آن دانشآموزان با نوشتن نام شهدا و اعلام عهد خود برای انجام کارهای نیک، نوعی کنشگری جمعی را تجربه کنند.
ترویج فرهنگ سرود و جمعخوانی
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش در ادامه، بر اهمیت ترویج فرهنگ سرود و جمعخوانی در مدارس تاکید کرد.
حسینزاده ملکی در تبیین تفاوت فعالیتهای آموزشی و پرورشی گفت: گاهی به دلیل فقدان ادبیات مشترک، فعالیتهای آموزشی و پرورشی با یکدیگر خلط میشوند. تفاوت این دو حوزه در ساحت موضوعات نیست، بلکه در «روشها و الگوهای تربیتی» است.
وی در تعریف این تفاوت افزود: آموزش بر پایه کلاس درس و با محوریت انتقال دانش توسط معلم است؛ اما ساحت پرورش بر پایه چالشها و موقعیتهای تربیتی استوار است که میتواند در هر مکانی (مدرسه، خانه، اجتماع یا تجمعات) رخ دهد. در نظام آموزشی، دانشآموز عمدتاً پذیرنده مفاهیم است، اما در نظام پرورشی، اصل بر بروز و ظهور کنشهای خودِ دانشآموز در محیط پیرامونی اوست.
بذر پرورش؛ فرصتی برای شکوفایی درونی دانشآموز
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با استفاده از تمثیلی تربیتی گفت: اگر آموزش را فراهم کردن بهترین نور (هدایت معلم)، بهترین آب و بهترین خاک (محتوا و شایستگیها) برای یک بذر بدانیم، «پرورش» همان فرصتی است که به این بذر داده میشود تا غشای درونی خود را بشکافد و رشد کند. اگر این فرصت «روییدن» و نقشآفرینی از بذر گرفته شود، حتی در بهترین شرایط آموزشی، پژمرده خواهد شد. راهبرد ما در تغییر ریلهای نظام پرورشی، فراهم کردن امکان بروز و ظهور برای همه دانشآموزان با سلایق و ویژگیهای متفاوت است. معتقدیم که دانشآموزان از حالت مخاطب صرف خارج شده و به میدانداران جریانساز تبدیل شوند، مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور توسط خود آنان قابل حل و فصل خواهد شد و پرورش حقیقی رقم خواهد خورد.