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به همت راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان کبودراهنگ جاده گردشگری شیرین سو - غار علیصدر درحال بهسازی و روکش آسفالت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سید حسین حسینی مدیر راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان کبودراهنگ گفت: ۵ کیلومتر از این محور با اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد تومان آسفالت ریزی میشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: امسال حدود ۳۰ کیلومتر از محورهای شهرستان کبودراهنگ با اعتباری بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان را بهسازی و روکش آسفالت کرده است.
حمید پرورشی خرم افزود: همچنین با اعتباری بیش از ۴۰ میلیارد تومان اصلاح محورهای مواصلاتی شهرستان انجام شده است.
شهرستان کبودراهنگ دارای بیش از ۱۸۰ کیلومتر راه فرعی است که از این مقدار ۱۲۰ کیلومتر نیازمند ارتقا و استاندارد سازی است.