به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ شریف رحیمی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت طلا از منازل مسکونی با شیوه و شگرد‌ها مشابه، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات نشان داد سارقان پس از شناسایی منازل، با استفاده از نقص ایمنی بالکن‌ها وارد ساختمان‌ها شده و اقدام به سرقت می‌کردند که مأموران در جریان گشت‌زنی هدفمند، یکی از متهمان را دستگیر و متهم دوم را نیز با همکاری پلیس مازندران شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لاهیجان با اشاره به اعتراف متهمان ۲۹ و ۴۶ ساله به ۴ فقره سرقت، گفت: در بررسی‌های فنی مشخص شد این باند در ده‌ها فقره سرقت در سایر شهر‌های استان و استان‌های جنوبی نیز دست داشته که تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم آنان ادامه دارد.

وی از شهروندان خواست با تقویت ایمنی منازل و اعلام موارد مشکوک به سامانه ۱۱۰، پلیس را در پیشگیری از سرقت یاری کنند.