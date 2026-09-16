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فرمانده انتظامی لاهیجان از دستگیری ۲ سارق حرفهای و سابقه دار و کشف ۴ فقره سرقت طلاجات از منازل شهروندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ شریف رحیمی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت طلا از منازل مسکونی با شیوه و شگردها مشابه، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: تحقیقات نشان داد سارقان پس از شناسایی منازل، با استفاده از نقص ایمنی بالکنها وارد ساختمانها شده و اقدام به سرقت میکردند که مأموران در جریان گشتزنی هدفمند، یکی از متهمان را دستگیر و متهم دوم را نیز با همکاری پلیس مازندران شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی لاهیجان با اشاره به اعتراف متهمان ۲۹ و ۴۶ ساله به ۴ فقره سرقت، گفت: در بررسیهای فنی مشخص شد این باند در دهها فقره سرقت در سایر شهرهای استان و استانهای جنوبی نیز دست داشته که تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم آنان ادامه دارد.
وی از شهروندان خواست با تقویت ایمنی منازل و اعلام موارد مشکوک به سامانه ۱۱۰، پلیس را در پیشگیری از سرقت یاری کنند.