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دوره آموزش رانندگی تدافعی ویژه رانندگان سرویس مدارس با هدف ارتقای سطح ایمنی تردد دانشآموزان و افزایش مهارتهای حرفهای رانندگان، توسط سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد: در این دوره، ضمن ارائه آموزشهای تخصصی در حوزه رانندگی ایمن و پیشگیرانه، مباحث مرتبط با نحوه صحیح استفاده از حملونقل عمومی و فرهنگ استفاده ایمن از ناوگان حملونقل عمومی نیز به رانندگان آموزش داده شد.
این دوره در راستای ارتقای فرهنگ ترافیکی، کاهش سوانح و افزایش ایمنی سفرهای دانشآموزی برگزار شده است.