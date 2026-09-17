دوره آموزش رانندگی تدافعی ویژه رانندگان سرویس مدارس با هدف ارتقای سطح ایمنی تردد دانش‌آموزان و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای رانندگان، توسط سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد: در این دوره، ضمن ارائه آموزش‌های تخصصی در حوزه رانندگی ایمن و پیشگیرانه، مباحث مرتبط با نحوه صحیح استفاده از حمل‌ونقل عمومی و فرهنگ استفاده ایمن از ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز به رانندگان آموزش داده شد.

این دوره در راستای ارتقای فرهنگ ترافیکی، کاهش سوانح و افزایش ایمنی سفر‌های دانش‌آموزی برگزار شده است.