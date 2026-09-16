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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ایمانی سنجر،گفت: در جریان بازرسی و نظارت بهداشتی بر فرآیند کشتار طیور، حدود ۸۰۰ قطعه مرغ به وزن تقریبی یک‌هزار و ۸۰۰ کیلوگرم به دلیل عدم تأیید بهداشتی، ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد. ‌

وی افزود: همچنین حدود ۸۰۰ کیلوگرم از بخش‌های اصلاحی لاشه‌ها نیز به دلیل مغایرت‌های بهداشتی از چرخه مصرف انسانی حذف شد که در مجموع میزان ضبطی‌های کامل و موضعی به حدود ۲۶۰۰ کیلوگرم رسید. ‌

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سنقر و کلیایی تأکید کرد: نظارت مستمر مسئولان فنی بهداشتی در کشتارگاه‌های طیور با هدف شناسایی و حذف فرآورده‌های ناسالم و غیرقابل مصرف انجام می‌شود تا از ورود محصولات غیربهداشتی به بازار و سفره مردم جلوگیری شود. ‌

ایمانی سنجر خاطرنشان کرد: دامپزشکی با نظارت بر مراحل مختلف کشتار، بازرسی لاشه‌ها و کنترل فرآورده‌های خام دامی، سلامت و امنیت غذایی شهروندان را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند.