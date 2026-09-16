با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس پس از ۹ سال انتظار، گام بلندی در جهت هم‌افزایی عملیاتی در حوزه کالاهای فله، مشتقات نفتی و توسعه اقتصاد دریامحور برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در راستای تقویت تعاملات تجاری و شتاب‌بخشی به سیاست‌های کلان اقتصاد دریامحور، تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان حمیدرضا محمدحسینی تختی، سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و علی کمالی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس به امضا رسید.

پایان انتظار ۹ ساله برای همگرایی راهبردی

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با تأکید بر اینکه این توافق فراتر از یک همکاری اداری ساده است، اظهار داشت: این تفاهم‌نامه خروجی تصمیماتی راهبردی است که پس از حدود ۹ سال وقفه و انتظار محقق شد؛ اقدامی که نخستین گام در راستای اعتمادسازی متقابل و همگرایی پایدار تجاری به شمار می‌رود و منافع آن مستقیماً متوجه اقتصاد استان و کشور خواهد بود.

وی هدف از این توافق را رفع چالش‌های عملیاتی در جابه‌جایی کالاهای فله، مواد معدنی و مشتقات نفتی دانست و تصریح کرد: با توجه به حسن همجواری بندر شهید رجایی و منطقه ویژه خلیج‌فارس، تلفیق ظرفیت‌های گسترده صنعتی و معدنی منطقه ویژه با نگاه عملیاتی و زیرساختی بنادر، می‌تواند رونق چشمگیری در صنایع غرب کشور ایجاد کند.

توسعه آموزش‌های تخصصی و انتقال تجربه

محمدحسینی تختی همچنین با تأکید بر اهمیت حوزه پژوهش و آموزش در این توافق‌نامه خاطرنشان کرد: توانمندسازی سرمایه انسانی از دغدغه‌های کلیدی است؛ از این رو نشست‌های مشترکی برای انتقال تجربیات تخصصی در حوزه مدیریت کالاهای ویژه و محصولات فولادی برگزار می‌شود تا علاوه بر ارتقای راندمان تخلیه و بارگیری، زمینه به‌کارگیری جوانان متخصص در سیاست‌گذاری‌های دریامحور فراهم گردد.

پیوند بندر و صنعت؛ پیشران طرح‌های کلان ملی

در ادامه این نشست، علی کمالی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس، امضای این تفاهم‌نامه را نتیجه برگزاری جلسات کارشناسی مداوم خواند و تأکید کرد: ظرفیت‌های بی‌شماری در حوزه دریا نهفته است که با پیوند مؤثر میان بخش‌های بندری و مجموعه‌های بزرگ صنعتی، می‌توان طرح‌های توسعه‌ای را با سرعت و اثربخشی بیشتری به سرانجام رساند.

وی در پایان یادآور شد: تعامل میان این دو قطب اقتصادی علاوه بر بهره‌برداری حداکثری از زیرساخت‌های موجود، به افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین، تسهیل صادرات و تحقق عملی اهداف اقتصاد دریامحور در سواحل جنوبی کشور کمک خواهد کرد.