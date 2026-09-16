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در جریان عملیات و بازرسیهای یگان حفاظت منابع آبزی خوزستان، ۶۱۵ کیلوگرم میگو و ۲۲ دستگاه ترال کشف و ۳۰ فروند قایق و لنج نیز توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل شیلات خوزستان از معرفی ۱۱۹ متهم صید غیرمجاز به مراجع ذیصلاح خبر داد و گفت: در جریان عملیات و بازرسیهای یگان حفاظت منابع آبزی استان، ۶۱۵ کیلوگرم میگو و ۲۲ دستگاه ترال کشف و ۳۰ فروند قایق و لنج نیز توقیف شد.
سیدشریف موسوی اظهار کرد: یگان حفاظت منابع آبزی استان در راستای اجرای برنامههای نظارتی و عملیاتی در پنج پایگاه بندر امام خمینی، هندیجان، آبادان (چوئبده) والفجر و ماهشهر اقدامات گستردهای در حوزه پایش و کنترل فعالیتهای صیادی انجام داده است.
وی افزود: ماموران یگان حفاظت منابع آبزی در جریان گشتها و بازرسیها، ۹۵۳ فروند قایق در ساحل و ۲۹ فروند قایق در دریا و همچنین هزار و ۲۵۹ فروند لنج در ساحل و ۲۰ فروند لنج در دریا را مورد بازرسی قرار دادند.
مدیرکل شیلات خوزستان ادامه داد: طی این عملیاتها ۲۵۲ دستگاه خودرو و ۵۱ دستگاه موتورسیکلت مورد بازرسی قرار گرفت و در مجموع ۶ هزار و ۲۱۹ نفر ساعت گشت ساحلی و ۴۲ نفرساعت گشت دریایی انجام شد.
وی با اشاره به اهمیت حفاظت از ذخایر آبزی و ضرورت تداوم نظارت بر فعالیتهای صیادی گفت: حفاظت از منابع آبزی یک مسئولیت مشترک است و تحقق صید پایدار و مسئولانه، نیازمند همکاری و همراهی جامعه صیادی، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی است.
موسوی بیان کرد: صید مسئولانه و رعایت قوانین و مقررات صیادی نقش مهمی در حفظ ذخایر آبزی، پایداری فعالیت جامعه صیادی و صیانت از منابع دریایی دارد و یگان حفاظت منابع آبزی استان با جدیت با تخلفات صیادی بهویژه صید غیرمجاز و روشهای مخرب از جمله صید ترال برخورد میکند.
وی با بیان اینکه در یک ماه گذشته ۱۱ مرحله بازرسی از صیدگاهها صورت گرفته یادآور شد: مقابله با صید غیرمجاز و روشهای مخرب صید بهویژه صید ترال از اولویتهای مهم یگان حفاظت منابع آبزی است چراکه تداوم چنین تخلفاتی میتواند به ذخایر آبزی زیستگاههای دریایی و معیشت صیادان قانونمند آسیب وارد کند.
خوزستان با برخورداری از منابع گسترده آبی، سواحل خلیج فارس، رودخانههای پرآب و ظرفیتهای متنوع آبزیپروری، یکی از قطبهای شیلاتی کشور به شمار میرود.
این استان با برخورداری از حدود ۵۰ درصد مساحت آبهای طبیعی و نیمهطبیعی کشور، پنج رودخانه دائمی و پرآب و بیش از ۲۲۰ کیلومتر مرز آبی در سواحل خلیج فارس، از ظرفیت کمنظیری برای توسعه فعالیتهای شیلاتی برخوردار است.
وجود بستر مناسب برای تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی، سردابی، خاویاری، میگو و ماهیان دریایی نیز موجب شده است این استان جایگاه ویژهای در تولید آبزیان کشور داشته باشد.
وجود پنج مجتمع فعال آبزیپروری در خوزستان، در کنار ظرفیتهای طبیعی استان، زمینهای فراهم کرده است تا این بخش به یکی از محورهای مهم تولید و اشتغال تبدیل شود.
در همین چارچوب، مجموع تولیدات آبزیپروری استان در سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۶ درصدی به بیش از ۱۱۱ هزار تن رسید عملکردی که به گفته مسئولان شیلات، با وجود شرایط دشوار و چالشهای ناشی از تغییرات اقلیمی و شرایط جنگی کشور، بیانگر تداوم فعالیت جامعه آبزیپرور استان است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی ادارهکل شیلات خوزستان، این میزان تولید شامل ۸۸ هزار و ۱۴۸ تن ماهیان گرمابی، یک هزار و ۸۳۳ تن ماهیان سردابی، ۱۴۳ تن گوشت ماهیان خاویاری، ۲ هزار و ۵۸۰ تن میگوی دریایی پرورشی و ۱۸ هزار و ۳۳۵ تن تولیدات حاصل از منابع آبهای طبیعی و نیمهطبیعی بوده است.