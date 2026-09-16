سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) با هدف ساماندهی فعالیت‌های حوزه هوش مصنوعی، سامانه الکترونیکی صدور پروانه و موافقت اصولی برای متقاضیان این حوزه را راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی مظفری، مدیرکل دفتر معماری سازمانی رگولاتوری، گفت: تمامی فرآیند‌های ثبت درخواست و پیگیری صدور پروانه هوش مصنوعی به‌صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق «میز خدمت» در سایت سازمان (cra.gov.ir) در دسترس متقاضیان قرار گرفته است.

دارندگان این پروانه قادر خواهند بود خدمات خود را در سه سطح «زیرساخت»، «سکو» و «نرم‌افزار به‌عنوان خدمت» عرضه کنند. این خدمات طیف گسترده‌ای از قابلیت‌ها شامل ارائه مدل‌های از پیش آموزش‌دیده برای پردازش زبان و تصویر، سامانه‌های تصمیم‌سازی خودکار، تولید محتوای چندرسانه‌ای و همچنین فراهم کردن بستر توسعه و آموزش مدل‌های هوش مصنوعی برای پژوهشگران و شرکت‌ها را در بر می‌گیرد.

علاوه بر این، دارندگان پروانه موظف به ارائه خدمات پشتیبانی فنی و تضمین اخلاق، شفافیت و ایمنی مدل‌ها و داده‌ها خواهند بود.