به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز؛ مهدی حاج‌علی با اعلام این خبر اظهار کرد: عملیات خط‌کشی مسیر کنارگذر پل شهید رئیسی (B۱) به طول یک و نیم کیلومتر انجام شده و این پروژه در مراحل پایانی آماده‌سازی برای بهره‌برداری قرار دارد.

وی افزود: کنارگذر پل شهید رئیسی (B۱) با هدف اتصال جریان ترافیکی از آزادراه شهید همت به آزادراه شمالی کرج احداث شده است و تا زمان بازسازی و تکمیل پل B۱، تردد وسایل نقلیه از این مسیر انجام خواهد شد.

حاج‌علی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این کنارگذر نقش مهمی در تسهیل و ساماندهی جریان ترافیک این محدوده و تداوم ارتباط ترافیکی میان آزادراه شهید همت و آزادراه شمالی کرج در مدت زمان اجرای عملیات بازسازی و تکمیل پل B۱ خواهد داشت.

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