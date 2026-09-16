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معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز از اجرای عملیات خطکشی طرح کنارگذر پل شهید رئیسی (B۱) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز؛ مهدی حاجعلی با اعلام این خبر اظهار کرد: عملیات خطکشی مسیر کنارگذر پل شهید رئیسی (B۱) به طول یک و نیم کیلومتر انجام شده و این پروژه در مراحل پایانی آمادهسازی برای بهرهبرداری قرار دارد.
وی افزود: کنارگذر پل شهید رئیسی (B۱) با هدف اتصال جریان ترافیکی از آزادراه شهید همت به آزادراه شمالی کرج احداث شده است و تا زمان بازسازی و تکمیل پل B۱، تردد وسایل نقلیه از این مسیر انجام خواهد شد.
حاجعلی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این کنارگذر نقش مهمی در تسهیل و ساماندهی جریان ترافیک این محدوده و تداوم ارتباط ترافیکی میان آزادراه شهید همت و آزادراه شمالی کرج در مدت زمان اجرای عملیات بازسازی و تکمیل پل B۱ خواهد داشت.