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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد گفت: پیشبینی میشود امسال ۱۲ هزار تن هلو و شلیل از باغات این شهرستان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در شهرستان اسدآباد ۳۸۳ هکتار باغ هلو و شلیل وجود دارد و پیشبینی میشود امسال ۱۲ هزار تن از این محصولات برداشت شود.
باغداران این شهرستان ایجاد صنایع تبدیلی از جمله کارخانه آبمیوه و کمپوت را از مهمترین مطالبات خود عنوان کردهاند.
علی سرخوش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد اظهار داشت: مجموع سطح باغات شهرستان اسدآباد حدود ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار است که از این میزان، ۳۸۳ هکتار به باغات هلو و شلیل اختصاص دارد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از باغات هلو و شلیل شهرستان در شهر پالیز قرار دارد و میانگین تولید این محصولات حدود ۳۰ تن در هر هکتار است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد با اشاره به ظرفیت بالای تولید این محصولات گفت: پیشبینی میشود امسال در مجموع حدود ۱۲ هزار تن هلو و شلیل از باغات شهرستان برداشت شود.
سرخوش ایجاد صنایع تبدیلی را یکی از مهمترین مطالبات باغداران عنوان کرد و افزود: ایجاد کارخانههایی مانند آبمیوه و کمپوت میتواند به فرآوری محصولات، کاهش ضایعات و ایجاد ارزش افزوده برای تولیدات باغداران کمک کند.