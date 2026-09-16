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بیستوششمین کنگره بینالمللی سالانه پزشکی هستهای ایران با حضور جمعی از متخصصان، پژوهشگران و پزشکان، در بیمارستان ولیعصر (عج) تبریز آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاعرسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ بیستوششمین کنگره بینالمللی سالانه پزشکی هستهای ایران از امروز ۲۵ شهریورماه آغاز شده و تا ۲۷ شهریورماه در تبریز ادامه خواهد داشت.
شرکت پارس ایزوتوپ نیز در این رویداد علمی حضور دارد و به ارائه ظرفیتها و دستاوردهای خود در حوزه پزشکی هستهای میپردازد.