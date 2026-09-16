معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد از مهروموم یک مرکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات لیزر، پوست و زیبایی در یزد که توسط فرد فاقد صلاحیت اداره می‌شد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع گفت: این اقدام در پی بازرسی‌ها و نظارت‌های کارشناسان اداره نظارت بر درمان معاونت درمان انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز، می‌توانند به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه، واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهید صدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه مراجعه کرده یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارش‌ها و شکایات خود را ثبت کنند.