تیم فوتبال ساحلی ستارگان خلیج فارس، نماینده هیئت فوتبال منطقه آزاد کیش، جواز حضور در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ساحلی کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تیم فوتبال ساحلی ستارگان خلیج فارس، نماینده هیئت فوتبال منطقه آزاد کیش، با عملکردی مطلوب در رقابت‌های فوتبال ساحلی، به مسابقات لیگ دسته اول فوتبال ساحلی کشور صعود کرد.

تلاش مستمر بازیکنان، کادر فنی، مدیریت و عوامل تیم ستارگان خلیج فارس با انگیزه، همدلی و برنامه‌ریزی مناسب، توانستند به سطح بالاتر فوتبال ساحلی کشور صعود کنند.