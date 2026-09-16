به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از بهره برداری ۸ اقامتگاه بوم‌گردی جدید در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: با افتتاح این واحدها، تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی خراسان جنوبی به ۱۲۰ واحد افزایش یافته است.

قلاسی افزود: اقامتگاه‌های بوم‌گردی، جلوه‌ای از غنای فرهنگی، اصالت تاریخی و هویت هر منطقه هستند و گردشگران با انتخاب این نوع اقامت، علاوه بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های طبیعی، فرصت آشنایی نزدیک با فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی جوامع محلی را پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع خراسان جنوبی در حوزه بوم‌گردی گفت: این استان با برخورداری از طبیعت زیبا و متنوع، اقلیم خاص و جاذبه‌های منحصر‌به‌فرد طبیعی از جمله کویرها، غارها، آبشارها، نخلستان‌ها، کشتزارها، باغ‌ها و تالاب‌ها، در کنار سد‌های تاریخی، معماری ارزشمند و بافت‌های تاریخی روستایی و شهری و همچنین پیشینه تاریخی و فرهنگی کهن خراسان، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری و به‌ویژه بوم‌گردی دارد.

کارشناس گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی علاوه بر افزایش ظرفیت اقامتی استان، نقش مهمی در معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده مناطق روستایی دارد و می‌تواند زمینه رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت مشارکت جوامع محلی در صنعت گردشگری را فراهم کند.