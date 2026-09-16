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رزمایش بازگشایی مدارس مشهد، روز چهارشنبه با نواختن زنگ مهر و زنگ ایثار و شهادت در دبیرستان دخترانه «آرمیتا مصلینژاد» منطقه تبادکان این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی، گفت: این مانور با هدف ایجاد آمادگی بیشتر در مدارس، دانشآموزان و مجموعه آموزش و پرورش برای شروع سال تحصیلی جدید برگزار شد.
حسن عدالتجو، همچنین از اجرای طرحی ویژه برای برگزاری مراسم استانی بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید خبر داد و اظهار کرد: در سالهای گذشته معمولاً مراسم استانی بازگشایی مدارس در یک مدرسه برگزار میشد، اما امسال برای نخستینبار در شهر مشهد، مراسم استانی بازگشایی مدارس بهصورت همزمان در هشت مدرسه برگزار شد.
معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی، ابراز امیدواری کرد؛ سال تحصیلی جدید با آمادگی و نشاط بیشتر در مدارس استان، آغاز شود.