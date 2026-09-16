معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آمادگی گذرگاه‌های جایگزین برای تأمین کالا‌های ضروری و مواد اولیه صنایع در صورت اختلال در مسیر‌های وارداتی گفت: تاکنون اختلالی در زنجیره تأمین مشاهده نشده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید شجاعی درباره برنامه وزارت صمت برای تأمین کالا و مواد اولیه صنایع در صورت اختلال در مسیر‌های وارداتی افزود: برای ورود کالا و مواد اولیه، با توجه به شرایط موجود، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در صورت بسته شدن هر یک از کریدورها، کریدور جایگزین به‌ویژه برای کالا‌های ضروری و حیاتی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: این سازوکار اکنون وجود دارد و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و در حال پیاده‌سازی است.

شجاعی با بیان اینکه تاکنون اختلالی در زنجیره تأمین ایجاد نشده است، گفت: خوشبختانه تاکنون تأثیر خاصی بر زنجیره تأمین مشاهده نکرده‌ایم که نیازمند ورود به مرحله دیگری از اقدامات باشیم.

وی افزود:در واقع برای کالا‌هایی که بیشترین تأثیر را بر معیشت و اشتغال دارند، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا کریدور‌های جایگزین در اختیار داشته باشیم.

معاون وزیر صمت درباره احتمال تشدید تحریم‌ها و تأثیر آن بر زنجیره تأمین نیز گفت: قاعدتاً تشدید تحریم‌ها تأثیرگذار خواهد بود و اینکه بگوییم هیچ اثری ندارد، درست نیست؛ اما تلاش می‌کنیم آثار آن را کاهش دهیم.