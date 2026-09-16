دادستان عمومی و انقلاب دورود از تشکیل پرونده قضایی برای عوامل شهرداری این شهر به دلیل کوتاهی در انجام وظایف قانونی و بروز نارضایتی‌های گسترده مردمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دادستان عمومی و انقلاب دورود با اعلام خبر تشکیل پرونده قضایی برای عوامل شهرداری دورود به اتهام ترک فعل اظهار داشت: این پرونده پس از چهار ماه کار کارشناسی و جمع‌آوری مستندات دقیق، با اخذ استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شبکه بهداشت، دامپزشکی و اداره محیط‌زیست تشکیل شده و در دست رسیدگی است.

مسلم الماسی با تأکید بر اینکه کوتاهی‌های مستمر مدیریت شهری در حوزه‌های کلیدی منجر به بروز مشکلات جدی برای شهروندان شده است، افزود: سلامت و حقوق شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و این پرونده تا حصول نتیجه نهایی با جدیت پیگیری خواهد شد.

دادستان دورود در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی در خصوص جزئیات این پرونده قضایی، تنها از طریق روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان انجام خواهد شد.