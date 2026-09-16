

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان از آمادگی کامل مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: سال تحصیلی جدید با حضور پرشور دانش‌آموزان در بیش از ۴ هزار مدرسه و ۲۳ هزار کلاس درس آغاز خواهد شد.



فریدون کلبادی‌نژاد افزود: تمامی ارکان آموزش و پرورش استان برای بازگشایی باکیفیت مدارس پای کار هستند و امسال آموزش به صورت حضوری دنبال خواهد شد.



او از آمادگی کامل مدارس برای بازگشایی خبر داد و گفت: مدارس استان در سال تحصیلی پیش رو به صورت حضوری پذیرای دانش‌آموزان خواهند بود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه کاروان مهر و نشاط جهت تجهیز مدارس استان مازندران به‌راه افتاده است، گفت: در این راستا، حدود ۱۷ هزار قلم تجهیزات ورزشی و بهداشت‌محور به ارزش تقریبی ۲۲ میلیارد تومان در مدارس سراسر استان توزیع می‌شود.

کلبادی‌نژاد ضمن تأکید بر اهمیت آمادگی مدارس برای استقبال از دانش‌آموزان، این حرکت را گامی در جهت ارتقای سلامت و فعالیت بدنی دانش‌آموزان دانست.

او با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد فرآیند ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان مازندران برای سال تحصیلی جدید انجام شده است، گفت: تلاش می‌شود باقی‌مانده فرآیند ثبت سفارش نیز در کوتاه‌ترین زمان تکمیل شود.