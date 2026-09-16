کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در آستانه بازگشایی مدارس، طرح جشن عاطفه‌ها را با هدف تأمین ملزومات آموزشی آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل کمیته امداد استان یزد در این خصوص اظهار داشت: طرح جشن عاطفه‌ها که از ابتدای شهریور ماه آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت، با هدف تأمین مایحتاج آموزشی حدود ۸ هزار دانش‌آموز نیازمند در سطح استان اجرا می‌شود. وی تأکید کرد: هدف ما این است که این عزیزان بدون کمبود لوازم تحریر، مانند سایر هم‌کلاسی‌های خود در کلاس‌های درس حاضر شوند.

مبشری با اشاره به نقش کلیدی مراکز نیکوکاری در موفقیت این طرح افزود: «در استان یزد حدود ۲۰۰ مرکز نیکوکاری فعال هستند که قرار است در این مسیر مشارکت کنند. ما در تلاشیم تا از ظرفیت خیرین و مراکز مستقر در محلات، به‌ویژه مساجد، استفاده کنیم تا این حمایت‌ها گسترش یابد. همچنین برنامه‌ریزی شده است که در هفته نخست مهرماه، در قالب مراسم ویژه، در ۱۰۰۰ مدرسه استان، جشن عاطفه‌ها برگزار شود.

در ادامه، خانم محمودی، مسئول خیریه حضرت ابوالفضل (ع) با اشاره به برگزاری رزمایش «مشق احسان» در این مرکز، از جزئیات بسته‌های توزیع‌شده خبر داد.

وی گفت: امروز طی این رزمایش، ۲۵۰ بسته لوازم‌التحریر شامل کوله‌پشتی، دفتر، مداد رنگی، مداد تراش، پاک‌کن و خودکار میان دانش‌آموزان تحت حمایت توزیع می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: هر یک از این بسته‌های آموزشی به همراه حواله کفش، ارزش تقریبی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را دارد که با هدف کاهش بار مالی خانواده‌های نیازمند تهیه شده است.