معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: تاکنون ۴۵۰ اثر به نخستین جشنواره بین‌المللی از ایده تا ثروت ارسال شده و این رویداد اواخر آبان‌ماه امسال برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دکتر محمدامین یونسی هروی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: این جشنواره با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از ایده‌ها و دستاورد‌های نوآورانه در بخش سلامت برگزار می‌شود و تلاش داریم مسیر تبدیل ایده‌های خلاقانه به محصولات و خدمات ارزش‌آفرین را هموار کنیم.

وی افزود: هدف جشنواره تنها شناسایی و معرفی ایده‌های برتر نیست بلکه تلاش می‌شود با ایجاد ارتباط میان صاحبان ایده، دانشگاه، صنعت، سرمایه‌گذاران و زیست‌بوم فناوری و نوآوری، زمینه تجاری‌سازی ایده‌ها فراهم شود.

یونسی هروی گفت: آثار ارسالی می‌تواند شامل ایده یا محصول باشد و یکی از وظایف اصلی جشنواره، کمک به اتصال ایده‌پردازان به سرمایه‌گذاران و هدایت محصولات به سمت دانش‌بنیان شدن است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به وجه بین‌المللی این رویداد اظهار کرد: تاکنون علاوه بر داخل کشور، از کشور‌هایی مانند امارات و حتی آمریکای جنوبی نیز ایده‌هایی به جشنواره ارسال شده است.

وی افزود: ارتباط با پژوهشگران و صاحبان ایده در برخی بخش‌ها به صورت مجازی انجام می‌شود و این ظرفیت به توسعه دامنه مشارکت در جشنواره کمک خواهد کرد.

یونسی هروی خاطر نشان کرد: اول آبان ماه ۱۴۰۵ آخرین فرصت ارسال آثار به این جشنواره است و پژوهشگران، دانشجویان، اعضای هیئت علمی، فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان و صاحبان ایده می‌توانند با مراجعه به سامانه جشنواره نسبت به ثبت‌نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

وی گفت: فناوری اطلاعات سلامت، تجهیزات پزشکی، طب مکمل، گیاهان دارویی و بهداشتی، علوم پایه پزشکی، علوم بهداشتی و تغذیه و سیاستگذاری سلامت از جمله محور‌های این جشنواره است.

نخستین جشنواره بین‌المللی «از ایده تا ثروت» اواخر آبان‌ماه امسال با هدف حمایت از ایده‌های نوآورانه و کمک به حرکت آنها در مسیر تجاری‌سازی برگزار می‌شود.