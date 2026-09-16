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رئیس امور آموزش قوه قضائیه از برگزاری کارگاه دو روزه آموزشی بررسی روند رسیدگی به پروندههای سقط جنایی با حضور ۵۰ قاضی ویژه رسیدگی به سقطهای غیرقانونی و زیرزمینی در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای مهدی جوهری، رئیس امور آموزش قوه قضائیه، در این کارگاه آموزشی گفت: موضوع جمعیت، مسئلهای کلان و حاکمیتی است که مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز قرار داشته و قوه قضائیه در این حوزه، رویکردی حمایتی و صیانتی دارد.
وی افزود: در این کارگاه دو روزه، ابعاد مختلف سقط جنایی از منظر اجتماعی، روانشناسی و فقهی بررسی میشود و علل و انگیزههای وقوع آن، راهکارهای پیشگیری، نحوه بررسی پروندهها، جمعآوری ادله و صدور آرای بازدارنده مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد.
رئیس امور آموزش قوه قضائیه، بررسی نحوه برخورد قضایی با متخلفان، مطبهای غیرمجاز، پزشکان و ماماهای متخلف و سایر مداخلهکنندگان در سقط غیرقانونی را از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه عنوان کرد.
جوهری گفت: تلاش میشود با هماندیشی قضات و نگاهی تخصصی، رویهای واحد در رسیدگی به این پروندهها شکل بگیرد و مجازاتهای متناسب با رویکرد پیشگیرانه صادر شود.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این کارگاه، تقویت رویکرد پیشگیری و صیانت از جمعیت، در کنار ارتقای کیفیت رسیدگی قضایی به پروندههای سقط جنایی است.