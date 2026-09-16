به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ از رفع تصرف و آزادسازی ۱۸ هزار مترمربع از اراضی زراعی روستا‌های خان آباد، داق داق آباد، مزرعه سازجین و مزرعه جهر آباد شهرستان کبودراهنگ در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ حقوق بیت‌المال خبر داد.

محمود فتحی با اشاره به اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در گفت: در این عملیات قلع و قمع ۱۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل پی کنی و پی ریزی، بنا، دیوارکشی و محوطه سازی به مساحت تقریبی ۱۸ هزار مترمربع قلع و قمع شد.