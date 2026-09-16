جایگاه سیزدهم کشور از نظر سطح زیرکشت و تولید گردو از آن خراسان شمالی است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: سطح زیرکشت گردو در خراسان‌شمالی بیش از ۴۰۰۰ هکتار است که شامل باغ‌های بارور و غیربارور می‌شود و میزان تولید این محصول نیز با توجه به شرایط اقلیمی، میزان بارندگی، نحوه رسیدگی به باغ‌ها و شرایط بهره‌برداری، در سال‌های مختلف بین چهار تا پنج هزار تن متغیر است.

هادی عزیزی افزود: در بین شهرهای استان، شیروان رتبه نخست تولید گردو را به خود اختصاص داده و شهرستان‌های بجنورد و فاروج نیز به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

وی با اشاره به زمان برداشت گردو در استان گفت: برداشت این محصول معمولاً از اوایل شهریورماه آغاز می‌شود و تا اواسط مهرماه ادامه دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: گردوی تولیدی استان از کیفیت مطلوب و طعم مناسبی برخوردار است و به دلیل ویژگی‌های کیفی، علاوه بر مصرف داخلی، ظرفیت عرضه به استان‌های همجوار و بازارهای صادراتی را نیز دارد.