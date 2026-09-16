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سازوکار مشترک هواشناسی و جهاد کشاورزی استان برای مدیریت پیامدهای احتمالی النینو و کاهش خسارات اقلیمی در بخش کشاورزی تدوین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سازوکار مشترک هواشناسی و جهاد کشاورزی استان برای مدیریت پیامدهای احتمالی النینو و کاهش خسارات اقلیمی در بخش کشاورزی تدوین شد.
نشست تخصصی و راهبردی بررسی پیامدهای پدیده «النینو» و مدیریت شرایط اقلیمی پیشرو، با حضور مدیران و کارشناسان ادارهکل هواشناسی، مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی و اساتید دانشگاه ارومیه برگزار شد و بر تقویت همکاریهای مشترک، انتقال سریع هشدارهای هواشناسی به بخش کشاورزی و اتخاذ تصمیمات پیشدستانه برای کاهش خسارات احتمالی تأکید شد.
در این نشست مقرر شد با استمرار پایش و تحلیل شرایط جوی توسط ادارهکل هواشناسی آذربایجانغربی، آخرین پیشبینیها، تحلیلهای اقلیمی و هشدارهای هواشناسی بهصورت مستمر در اختیار مراکز خدمات جهاد کشاورزی سراسر استان قرار گیرد تا بهرهبرداران بر اساس اطلاعات دقیق و بههنگام، نسبت به مدیریت فعالیتهای زراعی و باغی اقدام کنند.
همچنین در راستای مدیریت شرایط اقلیمی و کاهش آسیبپذیری بخش کشاورزی، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه از جمله مدیریت کشتهای انتظاری، اجرای بهموقع عملیات تغذیه و کوددهی، محلولپاشی فروتست، ایجاد و تقویت سیستمهای زهکشی باغات، رعایت زمان مناسب هرس، پیشگیری از بیماریهای قارچی و تأمین سوخت جایگزین برای گلخانهها مورد تأکید قرار گرفت.
در بخش دیگری از نشست، زمانبندی برداشت برخی محصولات باغی نیز مورد بررسی قرار گرفت و مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان، با استناد به تحلیلهای کارشناسی و هماهنگیهای انجامشده، ۲۰ شهریور را آغاز زمان مناسب برداشت انگور و ۲۵ شهریور را آغاز زمان مناسب برداشت سیب درختی اعلام کرد.
تأکید هواشناسی بر ضرورت تفسیر علمی النینو
محمد قربانپور مدیرکل هواشناسی آذربایجانغربی در این نشست با تشریح ابعاد علمی پدیده النینو اظهار کرد: «النینو یک سامانه بارشی مستقل یا یک رخداد جوی منفرد نیست، بلکه یک نوسان و سازوکار کلان اقلیمی است که میتواند الگوهای رطوبت، باد و سامانههای جوی را در مقیاس وسیع تحت تأثیر قرار دهد.»
وی با بیان اینکه دوره بازگشت این پدیده منظم نیست و معمولاً در بازههای حدود ۲ تا ۷ ساله رخ میدهد، افزود: نباید وقوع یک یا چند سامانه بارشی مقطعی را بهصورت مستقیم به النینو نسبت داد؛ بلکه آثار این پدیده باید در چارچوب الگوهای بزرگمقیاس جوی و با اتکا به دادههای علمی مورد تحلیل قرار گیرد.
مدیرکل هواشناسی استان همچنین با اشاره به سوابق سالهای النینوی قوی از جمله ۱۹۹۷ و ۲۰۱۵ خاطرنشان کرد: رفتار اقلیمی مناطق مختلف کشور در دورههای النینو یکسان نیست و برخی مناطق ممکن است افزایش بارش و برخی دیگر شرایط متفاوتی را تجربه کنند؛ بنابراین برنامهریزی در استان باید مبتنی بر پایش مستمر و پیشبینیهای بهروز باشد.
وی تأکید کرد: رویکرد ادارهکل هواشناسی آذربایجانغربی، آمادگی پیشدستانه در برابر مخاطراتی همچون بارشهای شدید، سیلاب و روانابهای ناگهانی و در عین حال بهرهگیری حداکثری از ظرفیت بارشها برای تقویت منابع آبی و تغذیه آبخوانهاست.
هواشناسی؛ مبنای تصمیمگیری در مدیریت کشاورزی
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی نیز با تأکید بر نقش اطلاعات هواشناسی در مدیریت بخش کشاورزی گفت: تصمیمگیری در بسیاری از مراحل تولید، از زمان کشت و برداشت تا مدیریت تغذیه، آبیاری و مقابله با عوامل خسارتزا، نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و بههنگام جوی است.
وی همراهی کشاورزان با توصیههای فنی و هشدارهای هواشناسی را از عوامل مؤثر در کاهش خسارات دانست و بر ضرورت تقویت ارتباط میان شبکه هواشناسی، جهاد کشاورزی و بهرهبرداران تأکید کرد.
تأکید بر استمرار همکاریهای علمی و اجرایی
در ادامه، اساتید دانشگاه ارومیه، کارشناسان تخصصی هواشناسی و مسئولان بخشهای مختلف جهاد کشاورزی، تحلیلها و دیدگاههای خود را درباره شرایط اقلیمی پیشرو، پیامدهای احتمالی النینو و راهکارهای مدیریت ریسک در بخش کشاورزی ارائه کردند.
در بخش پایانی نشست نیز در قالب پرسش و پاسخ، موضوعات فنی و اجرایی میان مدیران، اساتید و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر استمرار نشستهای تخصصی، تبادل داده و اطلاعات و تقویت سازوکارهای مشترک هشدار و اطلاعرسانی تأکید شد.
این نشست با هدف تبدیل دادههای هواشناسی و تحلیلهای اقلیمی به اقدامات عملی و تصمیمات پیشگیرانه در بخش کشاورزی برگزار شد؛ رویکردی که میتواند نقش مؤثری در کاهش خسارات ناشی از مخاطرات جوی و افزایش بهرهوری از ظرفیتهای اقلیمی استان آذربایجانغربی داشته باشد.