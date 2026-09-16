مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی از واگذاری زمین رایگان به ۳ هزار و ۶۶۱ متقاضی در قالب طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» خبر داد و اعلام کرد که هم‌زمان، عملیات مطالعاتی برای تأمین زمینِ ۳ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی ویژه زوج‌های جوان (طرح آشیان) در استان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پیمان آرامون با تشریح عملکرد این اداره‌کل در حوزه مسکن حمایتی افزود: تاکنون ۶ هزار و ۶۸۷ متقاضی در طرح جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، فرآیند واگذاری زمین به ۳ هزار و ۶۶۱ خانوار واجد شرایط به اتمام رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه تأمین زمین برای خانواده‌های مشمول این قانون یکی از اولویت‌های اصلی حوزه مسکن استان است، اضافه کرد: فرآیند پالایش و احراز شرایط سایر متقاضیان در حال انجام است و به محض تکمیل پرونده‌ها، برای دریافت زمین معرفی خواهند شد.

آرامون در بخش دیگری از سخنان خود به جزئیات «طرح آشیان» ویژه زوج‌های جوان پرداخت و گفت: زمین‌های مورد نیاز برای احداث ۳ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی شناسایی شده و اکنون تیم‌های کارشناسی در حال انجام مطالعات ژئوتکنیک، توپوگرافی و امکان‌سنجی زیرساختی هستند.

او تصریح کرد: هدف ما در این پروژه، صرفاً ساخت مسکن نیست؛ بلکه ایجاد مجموعه‌ای با استاندارد‌های شهرسازی مدرن و امکانات رفاهی کامل است. پس از تکمیل مطالعات، عملیات آماده‌سازی اراضی شامل تفکیک و طراحی شبکه معابر آغاز خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با ایجاد تعامل سازنده بین سازمان‌های اجرایی، دغدغه‌های مربوط به تأمین زیرساخت‌ها را به حداقل برسانیم تا فرآیند واگذاری و سکونت جوانان با کمترین چالش انجام شود.