به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در این آیین، احمد سالاری به عنوان اولین شهردار ناحیه ویژه بافت تاریخی گرگان معرفی شد.

بافت تاریخی استرآباد با قدمتی دست‌کم یکهزار ساله، در سال ۱۳۱۰ به شماره ۴۱ به عنوان نخستین بافت تاریخی ثبت شده در کشور، ثبت ملی شد.

بافت تاریخی استرآباد اکنون حدود ۱۶۰ هکتار وسعت دارد و بیش از یک‌هزار بنای تاریخی در آن به‌جا مانده است.

در آئین همچنین، از کتاب شهرشناسی استارباد کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، رونمایی شد.