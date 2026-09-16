ناظر گمرکات آذربایجان شرقی از صادرات یک میلیون و ۳۸۲ هزار تن کالا به ارزش ۸۴۴ میلیون دلار از گمرکات تبریز، سهلان، جلفا، نوردوز، بناب و مراغه در پنج ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی اصغر عباس‌زاده با اعلام اینکه صادرات استان از نظر ارزش ۲۶ درصد و از نظر وزن ۶ درصد رشد داشته است افزود: عمده اقلام صادراتی شامل چدن، آهن و فولاد، مس و مصنوعات مسی، محصولات پتروشیمی و پلاستیکی، سوخت‌های معدنی، قیر و میوه‌های خوراکی بوده که بیشتر به کشور‌های ترکیه، عراق، ارمنستان، افغانستان و گرجستان صادر شده است.

ناظر گمرکات استان به واردات قطعی کالا اشاره کرد و گفت: در این مدت ۲۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۵۱۰ میلیون دلار از گمرکات تبریز، سهلان، جلفا و نوردوز وارد کشور شده که به لحاظ ارزش ۲ درصد کاهش و از نظر وزن ۲۰ درصد افزایش داشته است. عمده واردات استان شامل ماشین‌آلات و قطعات مکانیکی، توتون و تنباکو، وسایل نقلیه زمینی، محصولات پتروشیمی و پلاستیکی و قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی، خودرو و سایر ماشین آلات بوده که بیشتر از کشور‌های ترکیه، امارات، چین، آلمان و روسیه وارد شده است.

وی همچنین از واردات ۶۶ هزار تُن کالای اساسی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار خبر داد و اقلامی مانند کنجاله سویا، حبوبات، گوشت قرمز، ماشین‌آلات تولید کالا‌های اساسی، لاستیک سنگین، برنج، روغن خوراکی، ذرت، تجهیزات پزشکی و کود شیمیایی را از جمله کالاهای وارداتی به استان برشمرد.

عباس‌زاده به ترانزیت خارجی اشاره و اظهار کرد: ترانزیت خارجی مبدأ گمرکات استان ۳۳۹ هزار تن با ۷ هزار و ۶۴۹ اظهارنامه و ترانزیت خارجی مقصد ۷۲۷ هزار تن با ۱۷ هزار و ۵۴۲ اظهارنامه بوده است.

مدیرکل گمرک تبریز به وصول ۱۱۹ هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال درآمد و واریز آن به خزانه در این مدت اشاره کرد و از رشد ۱۷۹ درصدی درآمد‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در حوزه مسافری نیز ۸۳ هزار و ۴۳۷ مسافر ورودی و ۹۲ هزار و ۱۸۸ مسافر خروجی از گمرکات استان خدمات تشریفات مسافری دریافت کرده‌اند.